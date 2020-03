L'APPELLO

BELLUNO Il decreto Cura Italia emanato dal Governo non convince Confindustria Dolomiti che insieme ai responsabili di altri distretti strategici del Veneto denuncia una totale disattenzione nei confronti dell'impresa, il motore economico dell'intero Paese. Nel mirino la scarsa chiarezza del testo normativo in alcuni passaggi, tra i quali la conversione della Cig ordinaria in cassa Covid-19. Le risorse stanziate ammontano complessivamente a 1 miliardo e 300 milioni e sono dunque da ritenersi insufficienti. Al massimo, infatti, possono servire per poco più di 350mila dipendenti. Solo per Belluno sono 4mila le persone che si sono già affidate agli ammortizzatori sociali.

IL FISCO

In ambito fiscale, le aziende con più di 2 milioni di fatturato, una componente fondamentale del Pil italiano, non hanno ottenuto alcuna sospensione, di fatto, per quanto riguarda il pagamento delle imposte, dei contributi previdenziali e dell'Iva. Non è prevista la sospensione degli adempimenti legati ad appalti e subappalti e il differimento dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione è irrisorio. «È fondamentale per la tenuta del nostro Paese che al più presto venga emesso un decreto che intervenga sugli elementi chiesti da Confindustria, per favorire la liquidità all'interno delle aziende dichiara Vincenzo Marinese, presidente di Confindustria Venezia . Agli imprenditori bisogna dare certezze. Diversamente, si corre il rischio da un lato di suscitare una delusione tale da compromettere la loro fiducia verso il Paese, dall'altro di smentire nei fatti il Ministro dell'Economia. Infatti, se le aziende saranno costrette a chiudere, tante persone perderanno il posto di lavoro».

LA PRESIDENTE

«Questo decreto legge aggiunge Lorraine Berton, presidente di Confindustria Belluno Dolomiti non garantisce alle imprese gli strumenti necessari ad affrontare questa crisi, che a detta di molti economisti rischia di essere peggiore rispetto a quella del 2008. La concessione di una proroga di soli quattro giorni dal 16 al 20 marzo 2020 per le imprese con fatturati superiori ai 2 milioni di euro è uno schiaffo in faccia a quegli imprenditori, e sono tantissimi, che, con senso di responsabilità, coraggio e sacrificio, tengono in piedi il Paese, anche nei momenti difficili come questo. Di fronte a situazioni straordinarie servono strumenti straordinari, altrimenti questo virus rischia di provocare molte vittime anche tra le nostre imprese».

