L'APPELLO

BELLUNO I proprietari delle case del Nevegàl fanno sentire la propria voce: «ci siamo anche noi». Non si lamentano, non accusano nessuno. Si sono semplicemente uniti e sono intenzionati a fare la propria parte, promuovendo il Colle e cercando un dialogo con le istituzioni anche perchè il rilancio della località turistica significa la valorizzazione di case e ville che da qualche tempo ha ricevuto un notevole deprezzamento.

L'ASSOCIAZIONE

Nasce l'Associazione Proprietari Nevegal, è un sodalizio riconosciuto, senza scopo di lucro, dotato di un proprio statuto, nato il 19 ottobre 2019, che in pochissimi mesi ha già raggiunto un centinaio di iscritti. É sorta con l'esigenza di creare una cabina di regia in Nevegal per il Nevegal. Lo scopo è quello non solo di valorizzare la località turistica, ma di riorganizzarla al fine di renderla «Vivibile per i residenti, creare una rete di servizi e migliorare le attrattive turistiche che da sempre rendono il Colle un vero punto di forza per il turismo bellunese», fanno sapere dall'associazione.

I PROGETTI

Tante sono le iniziative «sulle quali ci stiamo impegnando, dal riconoscimento del Nevegal come frazione, tale da essere il punto di riferimento per il Comune e gli altri enti pubblici e privati e porci come interlocutore istituzionale per favorire un piano di sviluppo armonico e funzionale per tutti i proprietari di immobili della stazione turistica». Il sodalizio assisterà gli associati per particolari problemi connessi alle loro proprietà, residenza e soggiorno in Nevegal con la sottoscrizione di convenzioni con Aziende, tecnici, artigiani, «con l'obiettivo di ottenere condizioni di particolare favore per tutti i tipi di servizi, favorire l'attività di promozione turistica e valorizzazione del sito Nevegal e dei servizi che sono disponibili, valorizzare le attrattive naturalistiche, storiche, culturali ed ambientali presenti in loco, attivare dibattiti pubblici, anche - spiegano dal sodalizio - con il coinvolgimento di importanti personalità pubbliche e istituzionali al fine di valorizzare il nostro Colle, sviluppare progetti speciali quali ad esempio Nevegal - Terrazza delle Dolomiti attraverso iniziative promozionali, campagne di informazione, azioni di promozione ed attività di rappresentanza».

I PROMOTORI

«I proprietari, che hanno veramente creduto nel Nevegal tanto da investire centinaia di milioni di euro spiega il presidente Daniele Ciani racconta -, e che si sono visti deprezzare i loro immobili in questi anni fino al minimo storico, sia per la crisi del mercato immobiliare sia per la decadenza della località turistica, avevano necessità di avere un associazione che li rappresentasse e questo è il motivo per il quale abbiamo raggiunto un così alto numero di iscritti in poco tempo» afferma il presidente dell'associazione. «La nostra associazione ha un grande potenziale umano perchè è composta di molteplici competenze date da persone che sono dei leader nel loro campo e non solo a livello regionale chiude Ciani - .L'associazione è disponibile ed aperta al dialogo con tutte le altre realtà esistenti in Nevegal con lo scopo di creare una sinergia produttiva per il nostro splendido Colle, il quale è un sicuro punto di forza ed una grande opportunità per tutta la città di Belluno e non invece un problema di difficile soluzione».

L'Associazione ha già attiva una pagina Facebook che si chiama Associazione Proprietari Nevegal in cui è possibile dialogare con gli operatori dell'associazione, portare il proprio contributo con foto ed informative ed a breve sarà disponibile anche un sito web.

Federica Fant

