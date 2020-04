L'APPELLO

BELLUNO Comuni allo stremo, portafogli a secco: «Se continua così annuncia il sindaco del capoluogo, Jacopo Massaro verranno sospesi i servizi ai cittadini». Le casse degli enti locali sono agli sgoccioli. Anche questo effetto e conseguenza dell'emergenza sanitaria in corso e delle spese extra, enormi, sostenute da Governo e Comuni per farvi fronte. Così l'emergenza Covid 19 potrebbe diventare un'emergenza sociale.

A parlare per tutti è Massaro che interviene sulla questione non solo come primo cittadino di Belluno, ma in quanto presidente della commissione Anci Pubblica amministrazione, personale e relazioni sindacali. «Tutti i sindaci hanno fatto quanto era loro richiesto, e forse anche di più, durante questa emergenza, mantenendo sempre un atteggiamento istituzionale che non è mai diventato scontro politico commenta -. Abbiamo sempre rispettato le indicazioni nazionali e regionali, senza mai contrastarle o metterle in discussione; ora però è necessario un segnale concreto da questo Governo. Non stiamo chiedendo senza motivo nuovi e maggiori fondi: stiamo chiedendo il necessario, quello che ci serve per poter chiudere i bilanci. Questa crisi, oltre alla tragedia sanitaria ed economica, sta già portando pesanti diminuzioni di entrate ai comuni, tanto che a Belluno abbiamo attivato un conto corrente per una raccolta fondi che ci possa consentire di continuare a garantire i servizi sociali e quelli essenziali». L'appello viene lanciato all'indomani della Conferenza unificata convocata dal Ministero per gli Affari reigonali e le Autonomia Francesco Boccia, abbandonata dal presidente nazionale Anci Antonio Decaro e da quello dell'Unione Province Italiane Michele de Pascale. Il tema dello scontro era proprio la mancata consapevolezza da parte del Governo della necessità di risorse economiche per gli enti locali, altrimenti destinati a chiudere servizi.

I COMUNI

«Ricordiamo continua Massaro - che i Comuni gestiscono ed erogano quasi il 90% dei servizi con nemmeno l'8% della spesa pubblica: ormai non riusciamo più a garantire i servizi, e se non arriveranno presto i 5 miliardi chiesti ieri al tavolo saremo presto costretti a tagliarli ulteriormente, se non addirittura a chiuderli. Questo perché sono le stesse leggi dello Stato ad impedire, giustamente, di erogare servizi senza la necessaria copertura finanziaria. Siamo rappresentanti dei cittadini, delle nostre comunità di ogni colore politico, e crediamo che in questa crisi dobbiamo essere tutti impegnati fianco a fianco, senza contrapposizioni: non è infatti nostra intenzione alimentare uno scontro, ma noi, i comuni, i cittadini italiani hanno bisogno di una risposta urgente, altrimenti non potremo fare altro che chiudere i servizi».

IL CONFRONTO

Nel frattempo ieri sono proseguiti i confronti tra Decaro, Pascale e il sottosegretario al Ministero dell'Economia e delle Finanze Laura Castelli, con il vice ministro all'Economia Antonio Misiani e con i tecnici del Mef. «Questa ulteriore occasione di confronto ci fa ben sperare conclude Massaro - e rimarca come la nostra non sia una posizione pregiudiziale, ma aperta al dialogo».

Alessia Trentin

