CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'APPELLOBELLUNO Bene ma non benissimo. Anzi. Dal Colle parte l'estremo grido di aiuto diretto a Palazzo Rosso: «Solo un'azione comune può evitare la chiusura». Non c'è pace per la montagna dei bellunesi. L'Alpe del Nevegal, società gestrice degli impianti, chiama l'amministrazione al suo dovere: nonostante la stagione invernale 2017-2018 si sia chiusa in pareggio e sia stata la migliore degli ultimi cinque anni, i privati non ce la fanno più. «Non riusciamo più ad andare avanti senza aiuti», rivela il direttore, Piero Casagrande.IL...