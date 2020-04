L'APPELLO

BELLUNO Aziende in mezzo al guado e ritorno alla normalità sempre più complicato: ne è convinto il presidente della Camera di commercio Mario Pozza che in una nota chiede l'intervento del Governo sul fronte fiscale per agevolare la ripresa. «Il problema c'era già prima dell'emergenza e il post crisi sarà anche più tragico sottolinea -. Come si può pensare di continuare un'attività o di aprirne di nuove se il governo non attua delle specifiche manovre per la riduzione della pressione fiscale, la facilitazione dell'accesso al credito, non favorisce un'azione dedicata all'export delle piccole imprese?».

SUL TAPPETO

L'impressione di Pozza è che si stia perdendo del tempo prezioso anche per quanto riguarda il rilancio dell'export: «È necessario dare supporto alle imprese con gli avamposti nel mondo che già ci sono e sono le Camere di Commercio Italiane all'Estero, fiore all'occhiello del sistema camerale. Mettiamo subito in campo le risorse che creano rete e voglia e fiducia di fare impresa. Inoltre ogni azienda dovrebbe essere inserita in un progetto europeo che le permetta facilmente di accedere alle risorse e alle progettualità per fare innovazione e rinnovare i propri prodotti e servizi. Rendiamo tutto meno burocratico, aiutiamo le imprese ad essere competitive e agli imprenditori di fare impresa».

L'INTERROGATIVO

Per il presidente Pozza l'emergenza Covid-19 sta già producendo effetti sulla nati-mortalità d'impresa nelle province di Belluno e Treviso. «I dati sulla demografia d'impresa al I trimestre 2020 sono una buona occasione per verificare se nei trend in atto vi siano degli scostamenti significativi rispetto al passato sottolinea- pur consapevoli che hanno molta minore reattività agli eventi, nel breve periodo, rispetto ad esempio, ai classici indicatori sul mercato del lavoro». Il primo decreto relativo all'emergenza sanitaria in Italia risale al 24 febbraio; mentre l'estensione del lockdown all'intero territorio nazionale è stata decisa con il Dpcm 9 marzo 2020, poi rimodulata con il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020. In base ad esso le imprese potevano completare le attività, comprese la spedizione delle merci in giacenza, entro il 28 marzo.

IL QUADRO

«In questo quadro -conclude Pozza- si può sostenere che buona parte delle vicissitudini d'impresa, annotate nel Registro camerale nel primo trimestre del 2020, siano avvenute in un periodo antecedente all'emergenza. La zona di dubbio potrebbe riguardare marzo: mese però che, in realtà, si presenta anomalo sul piano della confrontabilità statistica, perché interessato soprattutto da un rallentamento complessivo degli input procedurali (minori comunicazioni dalle imprese per effetto delle sospensioni o dei problemi inerenti la gestione delle deroghe con le Prefetture)».

