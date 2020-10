L'APPELLO

BELLUNO «Alle aziende dico: state attente. Quando la criminalità si inserisce nel territorio è difficile da sradicare e il rischio è che vi rimanga ancorata». Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio Belluno-Treviso, ha lanciato un appello alle aziende bellunesi affinché facciano attenzione alle possibili infiltrazioni mafiose in cui potrebbero imbattersi. Una realtà che sembra distante da una provincia, quella dolomitica, che raggiunge spesso i primi posti nelle classifiche italiane in materia di sicurezza. Proprio ieri, però, c'è stata la prima interdittiva antimafia per un'azienda emiliana impegnata nei lavori per i Mondiali di sci alpino di Cortina 2021. «Non ne ero a conoscenza ha spiegato Pozza Ci sono tante cose da valutare ma spetta alle autorità competenti. Non è un caso se abbiamo firmato dei protocolli ad hoc con Prefettura e Forze dell'ordine».

LA CAMERA DI COMMERCIO

Sarebbero almeno una decina i dipendenti della ditta emiliana, alcuni calabresi altri siciliani, che avrebbero avuto collegamenti con la criminalità organizzata nel loro passato. «Ci preoccupa molto ha continuato il numero uno della Camera di Commercio Belluno-Treviso che il mala-affare possa introdursi nel tessuto imprenditoriale bellunese. Soprattutto adesso che, a causa dell'emergenza sanitaria, la situazione si è fatta più delicata e grave». L'invito alle aziende è di stare attente: «Si tratta di realtà che si impadroniscono lentamente delle nostre imprese e che rischiano di causare danni che hanno poi ripercussioni per lungo tempo». In caso di problemi l'unica soluzione è di rivolgersi alle associazioni o alle istituzioni. «Quando accettate una collaborazione dovete sapere con chi avete a che fare ha chiarito Pozza Ricordiamoci che una volta rovinato il tessuto imprenditoriale non ce n'è più per nessuno. La gente scappa e diventa terreno facile di conquista. Le forze dell'ordine sono in prima linea su questo tema ma non basta. Ci vuole anche il supporto e la collaborazione dei cittadini».

GLI INDUSTRIALI

Sulla stessa linea di pensiero la presidente degli industriali bellunesi Lorraine Berton. Anche lei non sapeva nulla dell'interdittiva anti-mafia ma ha ribadito l'appoggio dell'associazione. «Noi stiamo dando a tutte le aziende supporto morale - ha dichiarato Devono rivolgersi alle associazioni subito, quando hanno il sentore di qualcosa che non va. Ci tengo a precisare che ormai, grazie a una squadra collaudata, siamo in grado di aiutare le aziende in tutto e per tutto». Molto spesso il problema è a monte. Le aziende, peccando di ingenuità, cadono in situazioni da cui non riescono più a uscire. «Capisco che sia difficile esporsi ha continuato la Berton Ma la privacy è un nostro punto forte e siamo in prima linea per un supporto legale. Parliamoci chiaro: il rischio che in Veneto possano esserci infiltrazioni mafiose è un fatto chiaro a tutti. Noi abbiamo la responsabilità di tutelare le aziende il più possibile. Ma il nostro tessuto per ora è sano. La guardia deve rimanere alta». Confindustria Belluno ha ricevuto una sola richiesta di aiuto negli ultimi mesi: un'azienda che era rimasta senza liquidità e che non riusciva più ad andare avanti.

L'ALLARME

E qui il collegamento con le mafie viene da solo. Perché è in questi momenti di difficoltà, quando i proprietari di aziende sono disperati, che le mafie si fanno avanti e lanciano una proposta. «Il tema centrale è questo ha concluso la presidente degli industriali Le aziende soffrono, anche nella nostra provincia, e tutti devono mantenere gli occhi aperti. Nessuno è escluso, nemmeno i cittadini perché ci si protegge a vicenda. Dobbiamo fare in modo che questa bellissima provincia rimanga sana».

