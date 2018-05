L'appello a infermieri e radiologi «Potete svolgere anche altri compiti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RICHIAMOTREVISO Infermieri, ostetriche e tecnici di radiologia devono lavorare di più. È il messaggio uscito dal meeting aziendale dell'ex Usl di Treviso andato in scena ieri. Non vuol dire che devono fare più ore. Già adesso in molti casi sono al limite. L'idea di Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria, è di affidare loro anche compiti che fino ad ora sono stati di competenza esclusiva dei medici. Tecnicamente si chiamano skill mix. NUOVI COMPITI«Abbiamo grandi professionisti, gli infermieri, le ostetriche, i...