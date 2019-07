L'APPALTO BELLUNO È stato deliberato ieri mattina dall'Usl 1 Dolomiti l'appalto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APPALTOBELLUNO È stato deliberato ieri mattina dall'Usl 1 Dolomiti l'appalto per la realizzazione della nuova base Hems per l'elisoccorso a Pieve di Cadore. Ad aggiudicarselo, l'associazione temporanea di impresa I.t.i. Impresa generale di Modena e la Co.Ma.C. di Romano d'Ezzelino per «l'importo complessivo di 2.273.000 euro ha precisato ieri il direttore generale Adriano Rasi Caldogno -. Si è aggiudicata l'appalto con un ribasso del 10,51%. Ricordiamo che si partiva da 3.123.000 euro, quindi la spesa ad oggi ammonta a meno di 3 milioni,...