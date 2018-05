CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APP SCOASSEVENEZIA Veritas si adegua alle nuove tecnologie e lancia un'applicazione per i cellulari sulla raccolta differenziata dei rifiuti a Venezia, Murano e Burano che potrebbe rivelarsi di grande utilità per gli utenti smemorati. Si chiama Scoasse, cioè immondizia in dialetto veneziano, proprio per evidenziare che è stata creata per i cittadini e per chi si deve adeguare alle abitudini della città. Si può scaricare gratuitamente da una settimana (per ora c'è solo per gli smartphone con sistema operativo Android) e 120 utenti...