L'APERTURA VENEZIA Nuova realtà alberghiera sull'asse Venezia-Cortina: apre

L'APERTURAVENEZIA Nuova realtà alberghiera sull'asse Venezia-Cortina: apre i battenti in centro storico, a Dorsoduro, Excess Venice Boutique & Private Spa, un albergo 4 stelle superior ideato dall'imprenditrice Elisabetta Dotto, anima dell'Hotel Ambra nella città ampezzana, e dalla nuova società Best Dream. La struttura, ospitata in una residenza borghese d'epoca trasformata da tempo in albergo, conta 14 camere e si trova nel sestiere di Dorsoduro, a poca distanza dalla Stazione Marittima e di fronte alla Chiesa di San Sebastiano. «Il mood...