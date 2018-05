L'apertura della torre naufraga in piscina

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RECUPEROROVIGO Salire in cima a torre Donà e ammirare il panorama dall'alto: un sogno che i rodigini non potranno realizzare in tempi brevi. Il progetto di riqualificazione di una delle due Torri dell'antico castello medioevale di piazza Matteotti ha infatti subìto un improvviso stop. L'apertura della torre al pubblico, annunciata a ottobre, dall'assessore al Turismo Luigi Paulon, grazie ad una riqualificazione dei giardini e dei resti dell'antico castello, finanziata dal bando per le aree rurali del Gal, non avverrà, come inizialmente...