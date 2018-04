CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'APERITIVO IN CENTROROVIGO Una movida' itinerante che farà tappa nei varie piazze della città. Questa è la proposta che Rubens Pizzo, organizzatore degli eventi legati all'aperitivo in centro a Rovigo, ha lanciato all'assessore al Commercio Luigi Paulon per risolvere la spinosa vicenda delle mancate autorizzazioni rilasciate dal Comune al Caffè Borsa per il consolidato appuntamento dell'happy-hour del giovedì sera. La terza edizione dell'aperitivo in piazza Garibaldi, evento che negli ultimi due anni ha riempito il centro di giovani...