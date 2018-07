L'antiquario: «Per fortuna sono vivo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA REAZIONEPADOVA «È un disgraziato, riesco a compatirlo e non lo accredito nemmeno del mio odio». Così commenta il fermo del presunto responsabile della rapina che poteva costargli la vita Giuseppe Ortolan, antiquario 64enne, seconda vittima del picchiatore dei portici, aggredito in via Euganea martedì sera, dieci minuti dopo un altro colpo in via Barbarigo, ai danni di un altro 64enne. IL COMMENTO«Bravi e veloci i poliziotti - esordisce un po' sollevato dopo questa esperienza sconvolgente - Questo disgraziato ha rischiato di uccidermi...