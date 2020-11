L'ANSIA

BELLUNO Mentre le serrande si abbassano e gli animi si surriscaldano è un messaggio del sindaco Jacopo Massaro, in un gruppo con gli esercenti nella piattaforma Whatsapp, a far tirare un sospiro di sollievo a baristi e ristoratori della città: «Per ora - ha scritto il primo cittadino - siamo in zona gialla, andiamo avanti come oggi». Un'ora dopo è arrivata la comunicazione di Palazzo Chigi: «Tutte le nuove misure previste dall'ultimo Dpcm - quelle riservate alle aree gialle, arancioni e rosse - saranno in vigore a partire da venerdì. Per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività». Solo alle 20.30 si può parlare di scampato pericolo. Il Veneto finisce in area gialla.

LA GIORNATA

Il nuovo decreto, firmato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che sancisce l'istituzione di zone con limitazioni differenziate, infatti, non ha infatti previsto la contestuale classificazione dei diversi territori. Così a dominare per l'intera giornata sono stati panico e incognite. Per bar e ristoranti finire in zona arancione avrebbe voluto dire tenere chiuso tutto il giorno. In zona gialla, invece, la chiusura rimane alle 18. Esattamente come adesso. L'incertezza però è stata sufficiente per gettare nello sconforto, e nel panico, chi ha bisogno degli introiti del lavoro per vivere. «A pochi minuti dalla chiusura di oggi - spiega Katia Zampieri, del bar Picinin di via Caffi - non sapere se convocare il personale per domani la trovo una grande mancanza di rispetto nei confronti di chi lavora. Come possiamo pensare di chiamare i collaboratori a mezzanotte per dire loro se domani mattina si devono presentare o pure no?». A rischiare di più, nella grande giornata d'incertezza, sono stati proprio baristi e ristoratori per i quali il decreto, nel caso di zona arancione avrebbero potuto proseguire solo con l'attività d'asporto. «Cosa vuole che le diciamo? - rispondono al Bar Astor, in piazza Martiri - é un bagno di sangue. Un bagno di sangue, ma ci rimbocchiamo le maniche. Faremo come abbiamo sempre fatto». «Non sapere se possiamo aprire o no, ci mette in ansia - spiega Gianni Mazzucco dell'F40, in piazza Martiri - Noi puntiamo molto sull'asporto ma in una situazione già difficile non sapere se posso aprire o no, se domani mattina devo aprire, o no, complica le cose. Devo prendere le brioche per domani mattina? Non si capisce, anche se credo capirebbero anche loro. Ma così non è possibile lavorare».

LE BUFALA

Nel pomeriggio sono circolate diverse ipotesi, alcune anche ben confezionate che indicavano possibili chiusure, e il Veneto in zona arancione. A smentirlo è stato l'assessore alla protezione civile regionale, Gianpaolo Bottacin, con un post su Facebook. «Siamo stati costretti - ha spiegato Luca Dal Poz, direttore di Ascom Confcommercio - a mandare fuori un informativa dicendo che non avevamo informazioni su quale fosse la fascia assegnata al Veneto. Oggi (ieri per chi legge ndr) abbiamo ricevuto una quantità inenarrabile di richieste, soprattutto da baristi. Questi avevano già comprato il materiale fresco per domani. Ma fino a tarda serata non abbiamo saputo se fosse possibile aprire o meno. Abbiamo capito che le istituzioni hanno discusso tra loro ma è difficile lavorare così. Abbiamo già fatto fronte a gravissimi pregiudizi per quanto riguarda le chiusure anticipate, essere in zona gialla non ci permette di tirare un sospiro di sollievo».

NODO SCIOLTO

Solo alle 20.30, con il video alla nazione, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha chiarito che il Veneto finisce in zona gialla e non sia necessario, quindi vivere un'altra giornata d'angoscia in attesa di sapere cosa succederà da venerdì.

Un mezzo sospiro di sollievo, anche per gli esercenti bellunesi.

Andrea Zambenedetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA