L'ANNUNCIO VENEZIA I Comitati nazionali olimpici di sette paesi e tre continenti

L'ANNUNCIOVENEZIA I Comitati nazionali olimpici di sette paesi e tre continenti confermano il loro interesse per l'organizzazione dei Giochi olimpici d'inverno del 2026. Comincia così il comunicato diffuso ieri dal Cio, il Comitato internazionale olimpico. Che aggiunge: altri Comitati nazionali, tra i quali quello degli Stati Uniti, pensano già all'edizione del 2030. Tra i magnifici sette che si sono fatti avanti per i Giochi che si terranno tra otto anni ci sono, in rigoroso ordine alfabetico, Cortina d'Ampezzo, Milano, Torino. L'Italia,...