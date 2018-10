CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNUNCIOVENEZIA È fatta. Il Coni, con il sostegno politico del Governo italiano, ha presentato al Cio la candidatura di Milano-Cortina per le Olimpiadi invernali del 2026. Il vicepremier pentastellato Luigi Di Maio può pure dire che «il governo non ci metterà un euro» e la sindaco di Torino Chiara Appendino può pure invocare il voto del consiglio nazionale del Coni, fatto sta che dopo tanti, troppi, tira-e-molla, il massimo organo sportivo ha preso atto della situazione: Torino ha detto no al tridente, o da sola o niente. Cortina e...