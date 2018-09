CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNUNCIOTREVISO Treviso Marathon: ormai siamo all'addio. Non solo da piazza dei Signori, ma proprio dalla città. Dopo il grande ritorno della corsa, voluto lo scorso anno da Manildo, nel 2019 la popolare competizione sembra non sia stata confermata in città. Scaricata per divergenze di opinioni e vedute.PRIMO INDIZIODue giorni fa il sindaco Mario Conte posta su Facebook il calendario sportivo dei prossimi mesi. E l'assenza della Treviso Marathon dal palinsesto viene immediatamente notata. Poi, ieri, l'assessore allo sport Silvia Nizzetto...