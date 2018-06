CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNUNCIOTREVISO Ore 8, mail di Marco Goldin: mi ritiro per due anni a scrivere il mio primo romanzo. Faccio un film e una pièce teatrale. Linea d'ombra sospende al momento le sue attività. È uno tsunami di reazioni: il pubblico lo ringrazia, gli estimatori sono increduli e un po' affranti, le istituzioni rispettano la decisione. Di primo acchito è un de profundis. I PROGETTIMa subito la tensione si stempera: «Non mancheranno le occasioni di poterci rivedere nei prossimi mesi, parlando di pittura - promette il critico - E per me sarà un...