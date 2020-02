»L'annuncio d'importanti interventi a Borgomeduna, Villanova e Vallenoncello durante un ipotetico secondo mandato della giunta in carica, palesa ancora una volta la minor attenzione prestata a questi quartieri rispetto al resto della città». Lo afferma il consigliere del Pd Antonella Del Ben.

«Gli investimenti finanziati dai governi guidati dal Pd attraverso il bando per la riqualificazione delle periferie urbane, infatti, interessano ben poco l'hinterland pordenonese essendo stati quasi del tutto concepiti per dare ulteriore lustro al centro di Pordenone.

Come evidenziato più volte in consiglio comunale, Borgomeduna è stata dimenticata dall'amministrazione Ciriani, che nonostante due anni fa abbia accolto la nostra proposta di prolungare la pista ciclabile di via Udine, non ha mai inserito l'opera nel programma triennale dove non c'è nemmeno traccia della sistemazione della piazza da ricavare per dare un'identità al quartiere reso più vivibile grazie alla realizzazione della bretella sud voluta dal centrosinistra per diminuire il traffico parassita.

In questi anni, inoltre, sono stati inoltre presentati interrogazioni e ordini del giorno per sollecitare il rifacimento della pista ciclabile di Vallenoncello e la messa in sicurezza di viale Treviso senza ottenere risposte soddisfacenti.

È, dunque, del tutto comprensibile che, sentendosi in difetto, la giunta abbia sentito il bisogno di rilanciare la sua insufficiente iniziativa volta a qualificare alcuni quartieri.

Quando gli annunci non sono supportati dai fatti, però, si finisce per fare brutta figura». Questa la replica del Pd ai progetti per Borgomeduna, Vallenoncello e Villanova.

