L'anno della pandemia non ha fermato il Consiglio regionale. 74 sedute, in linea con i dodici mesi precedenti e la scelta di fare riunioni in presenza. «È stata - ha detto il presidente Zanin, lodando l'adesione compatta di tutto l'ufficio di presidenza a questa impostazione di fondo - un'assunzione di responsabilità non banale. Abbiamo voluto in questo modo essere vicini a chi, continuando a lavorare, stava facendo sino in fondo il suo dovere per portare avanti il Paese». E le 72 sedute in presenza hanno anche dimostrato «che i presìdi di protezione individuale funzionano»: mascherine Ffp2, distanziamento tra i banchi dei consiglieri, frequente igienizzazione e ricambio d'aria hanno consentito - anche nella giornata d'Aula più intensa, le 17 ore di giovedì scorso che hanno portato all'approvazione della manovra finanziaria - un lavoro normale in una situazione di emergenza sanitaria straordinaria. L'anno specialissimo ha favorito poi «una grande unità di intenti rispetto ai problemi e ai bisogni della comunità regionale, ha ricordato ancora il presidente, ringraziando i colleghi per i molti provvedimenti adottati all'unanimità, con i quali abbiamo distribuito risorse immediate al nostro sistema sanitario».

