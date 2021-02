L'ANNIVERSARIO

VENEZIA Cambia tutto in una notte. E la mattina del 22 febbraio il mondo che si conosceva non esiste più, trafitto al cuore da una parola che diventerà comune tanto quanto era stata aliena: coronavirus. La sera del 21 febbraio l'Italia era andata a dormire con la notizia della prima vittima a Vo', nel Padovano. Nemmeno ventiquattr'ore dopo quell'incubo chiamato contagio aveva invaso anche il Veneziano. All'1.30 del 22 febbraio l'ospedale di Dolo metteva agli annali il nome di Mario Veronese, 67 anni, pensionato di Oriago di Mira: primo contagiato dal nemico invisibile nel Veneziano e poi primo morto Covid dell'area metropolitana veneziana, l'1 marzo all'ospedale di Padova. Era passato dall'ospedale di Mirano, Veronese, e questo rendeva tutto ancora più complicato nel tracciamento dei contatti che - lo dirà la storia della pandemia - sarà poi una delle armi vincenti nella lotta al virus. Ma da quella che sarà una delle ultime notti di carnevale, sospeso nel pomeriggio del 23 febbraio 2020, la domenica grassa, il Veneziano si troverà a convivere con un canovaccio inimmaginabile.

UN ANNO DOPO

Cosa resta dodici mesi dopo, sono 52.432 contagiati in totale e 1.683 morti. E ancora i ricoveri di 4.217 persone, di cui 482 nei letti di Terapia intensiva o sub-intensiva tra Ulss 3 Serenissima e Ulss 4 Veneto orientale. Una lotta immane che il sistema sanitario ha dovuto affrontare all'improvviso, rimettendo in gioco tutte le sue conoscenze, cambiando approccio, condividendo - più di quanto fatto prima - le diverse esperienze, per trovare un rimedio a un'influenza venuta da lontano e che ci ha messo poco a trasformarsi in epidemia e poi in pandemia. Reagire, il diktat, non abbandonando mai la trincea dove giocare in difesa, aiutati anche da un lockdown senza tanti salvacondotti che aveva permesso di abbassare la curva dei contagi. Serve, sì, ma a fine aprile si rischia il collasso: dei 101 posti di Terapia intensiva nel Veneziano, ne restano liberi una manciata. Il destino gioca la mano giusta e si scollina: mai i reparti per acuti verranno occupati tutti.

Ma quella notte tra il 27 e il 28 aprile lascia il segno: nella Fase 5 - quella di massima allerta degli ospedali nella seconda ondata - il Veneziano mette in campo fino a 114 letti. Ne verranno allestiti al massimo 96 perché l'arrivo della Terapia subintensiva si rivela una mossa azzeccata nella lotta al ritorno del virus che a novembre e dicembre spinge e fa male. I morti, a Natale, toccano quota 1.000, come quasi i contagi di un singolo giorno, il 31 dicembre.

LE CASE DI RIPOSO

Troppi, in un anno, i fronti aperti mentre il virus portava in ospedale - o alla morte - storie di persone comuni e di uomini o donne noti. E allora l'allarme che dalla società del lavoro si fa strada nelle case di riposo, diventate ad aprile (il 14) la ferita più difficile da sanare. I contagi senza soluzione di continuità tra gli anziani e gli operatori, la residenza Venezia di Marghera che insieme alla Francescon di Portogruaro diventava il simbolo di una sofferenza e il perno (solo la residenza Venezia) di un'inchiesta della procura lagunare per i troppi positivi e i tanti, tantissimi, morti.

Poi la quiete e le Rsa ancora nel mirino della pandemia tra novembre e dicembre quando la seconda ondata non voleva mollare e aveva fatto più danni della prima.

LE SCUOLE

Il 14 settembre, con il virus rallentato, l'Italia e il Veneziano ripartono con le scuole, ma subito si fermano. Esplodono i contagi, più per le difficoltà nei mezzi di trasporto che nella gestione delle classi, e le superiori tornano sui banchi di casa, com'era stato a fine febbraio. Ma è proprio nella scuola tornata in presenza il 7 febbraio 2021 che lunedì - nella settimana dell'anniversario - si torna tutti indietro: a Malcontenta sette alunni e un'insegnante sono positivi alla variante inglese, primo cluster nel Veneziano. Mentre il Veneto orientale scopre il primo contagiato di variante brasiliana: un uomo residente in un comune del litorale.

I BENGALESI

Un capitolo lo scrive anche Fincantieri: dopo l'estate è lì che si soffre. I contagi tra lavoratori, soprattutto nella comunità bengalese, aumentano a dismisura e tutte le istituzioni si devono mettere di buona lena per far tornare la normalità. Intanto i musei chiudono, Venezia torna deserta, salvo i bacari del fine settimana. I vaccini arrivano ma non bastano. La notte, iniziata un anno fa, non ha ancora la sua alba.

Nicola Munaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA