L'ANNIVERSARIOMESTRE Era nato come incubatore di progetti, a metà strada, anche fisicamente, fra il polo universitario che stava sorgendo in via Torino e l'area industriale di Porto Marghera. A 25 anni di distanza della Porta dell'innovazione, Venice Gateway of Innovation, è rimasto l'acronimo Vega e una cittadella che ha più volte cambiato pelle e inquilini, rischiando pure il tracollo economico ma riuscendo sempre a risollevarsi.Un motivo più che valido per celebrare un quarto di secolo di attività del Vega, L'appuntamento è per...