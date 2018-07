L'ANNIVERSARIO LORENZAGO «Asto visto al Papa, tu che no te pase mai le porte

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNIVERSARIOLORENZAGO «Asto visto al Papa, tu che no te pase mai le porte de la ciesa», esclamò Giancarlo, gestore del Bar Pineta al Passo Mauria, quando il 9 luglio 1987 vide entrare trafelato all'inverosimile Gigi Vecellio il miscredente, che pochi minuti prima aveva ricevuto una visita del tutto inattesa nella sua baita in Val de Palù: un uomo dalla tunica bianca che mai avrebbe immaginato essere il Santo Padre Giovanni Paolo II, in quei giorni a passeggio tra i boschi di Lorenzago. Per ironia della sorte, mentre la moglie aveva fatto...