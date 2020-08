L'ANGOSCIA

SANTA GIUSTINA La paura delle mamme. All'indomani della tragedia le mamme che si sono ritrovate in paese o hanno discusso nelle chat di WhatsApp hanno espresso tutta la loro preoccupazione in quanto Alessio poteva essere il figlio di ognuna di loro. Quanti bambini e ragazzi passano interi pomeriggi al Molo? Quante mamme e papà li accompagnano convinti che sia un luogo tranquillo, frequentato, in cui i giovani possono stare in compagnia e ripararsi dalla calura estiva? Mai nessuna avrebbe pensato che quel luogo potesse diventare palcoscenico di una tragedia.

AL BAR

Ha le lacrime agli occhi la titolare del bar Giaci, in centro a Santa Giustina. Il figlio Lorenzo era un grande amico di Alessio e martedì era lì, al Molo. Era rientrato pochi minuti prima della tragedia perché doveva andare a giocare a calcio. «Mio figlio era un grande amico di Alessio. Era anche lui laggiù, perché sono quelle gite che si fanno tutti i giorni. È una tragedia che ha segnato la famiglia, ma anche i ragazzi che erano lì e che si porteranno dietro il ricordo di quanto vissuto. Una tragedia che ha segnato anche l'intera comunità perché i genitori sono conosciuti e ben voluti da tutti. E poi siamo mamme e quanto accaduto ad Alessio poteva accadere al mio ragazzo».

LA COMUNITÀ

Facendo un giro in paese si percepisce sgomento. Nei bar, nelle strade, all'esterno delle edicole. Una notizia che ha lasciato tutti attoniti. Soprattutto perché ad essere stata colpita è una famiglia conosciuta da tanti. Tutte persone solari, disponibili. Il papà Adriano, noto piastrellista, la mamma Michela invece gestiva un negozio di erboristeria in piazza dell'Angelo. Le due sorelle maggiori che da sempre lo coccolavano, essendo il piccolo di casa. «Eravamo a casa che facevamo alcuni lavori ed abbiamo sentito passare i soccorsi, ma pensavamo fosse successo qualcosa in una delle aziende agricole che ci sono nella zona racconta Giusi Mammola, residente a Campo, poco distante dal luogo della tragedia -. Attraverso i miei figli, siamo venuti a conoscenza della tragedia avvenuta. Una notizia che ci ha davvero scosso nel profondo». La donna conferma che l'area è frequentatissima dai giovani. Anche martedì pomeriggio sono tanti quelli che sono passati davanti alla sua abitazione per raggiungere la spiaggetta. I figli della donna hanno più o meno la stessa età di Alessio, una 14 e l'altro 19.

LA PREOCCUPAZIONE

«A volte capita di andare alla spiaggia, e capita che ci vada anche mia figlia. È una tragedia che poteva accadere a chiunque». La mamma di Alessio gestisce da circa tre anni la bottega di erboristeria che ieri mattina era chiaramente chiusa per lutto, come recitava il cartello affisso alla porta. «Conoscevo bene Michela in quanto lavoriamo gomito a gomito ormai da qualche anno»: a parlare è Gianpaolo, il tabaccaio che ha il negozio proprio a fianco a quello della mamma di Alessio. «La comunità è davvero sotto choc. Quello che ho percepito dalle mamme è tanta preoccupazione e paura perché poteva essere il figlio di ognuna di loro».

