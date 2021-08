Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IN PRIMA LINEAVALLE DI CADORE «Hai gli occhi gonfi, hai passato la notte insonne. Tutti diranno:la solita festaiola. Invece no, quando il tempo urla e piange forte noi sindaci siamo sempre in allerta». Non è uno sfogo quello che il sindaco di Valle di Cadore, Marianna Hofer, ha pubblicato nella sua pagina Facebook ma è il racconto di come il lavoro del sindaco sia diventato difficile e di quanta dedizione richieda. Di quanto il maltempo,...