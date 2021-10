Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANDAMENTOVENEZIA Il covid prova a rialzare la testa. Il vaccino naturalmente vi si oppone, ma la tenzone è sempre aperta e non si può abbassare la guardia. Stando ai dati del bollettino giornaliero della Regione, in provincia c'è un incremento di nuovi contagiati e anche di ricoverati, la maggior parte dei quali non sono vaccinati. In particolare, nelle ultime 24 ore sono state contate 85 nuove positività, contro le 40 di ieri e le 59...