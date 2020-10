L'ANDAMENTO

UDINE In regione rallenta il trend dei contagi, anche se il numero dei nuovi positivi resta alto. Ieri in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 241 nuovi contagi (4.422 tamponi eseguiti) e un decesso da Covid-19. Si tratta di un uomo nato nel 1938 e residente a Pordenone. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.

I NUMERI

Il giorno precedente i nuovi casi di positività riscontrati erano stati 334, quasi un centinaio in più, su 3.087 tamponi (un numero inferiore) e le vittime erano state purtroppo tre.

In provincia di Udine i nuovi contagi a ieri risultavano 143: il totale delle persone risultate positive al virus dall'inizio della pandemia è salito quindi da 3.062 a 3.205 in provincia, mentre ha raggiunto gli 8.736 casi in regione, di cui 2.880 a Trieste, 1.691 a Pordenone e 885 a Gorizia, alle quali si aggiungono 75 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione ieri erano 3.480. Purtroppo crescono ancora i i pazienti in cura in terapia intensiva, che ieri erano 31 (4 in più). Salgono a 139 i ricoverati in altri reparti (erano 119). I totalmente guariti sono 4.878, i clinicamente guariti 35 e le persone in isolamento 3.275.

I FOCOLAI

Se purtroppo si conta una nuova vittima (un anziano che era ricoverato nel reparto di Pneumologia-Covid di Pordenone), sul fronte dei contagi continuano a restare osservate speciali le strutture per anziani: sono stati riscontrati nuovi casi positivi in un ospite di una casa di riposo in provincia di Pordenone e due ospiti di una struttura dedicata alle disabilità di Trieste. In mattinata sono arrivati i risultati dei tamponi eseguiti domenica al centro anziani di Pontebba e sono risultati fortunatamente tutti negativi.

Il sindaco Ivan Buzzi comunica invece invece un caso di positività fra i ragazzi disabili che frequentano il Csre (centro diurno per disabilità); le attività sono state sospese ed il centro di aggregazione chiuso per sanificazione. Il Dipartimento di prevenzione sta ricostruendo i contatti del caso positivo. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare nell'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid-19 di tre infermieri, un'ostetrica, un Oss, un autista, un operatore tecnico, un medico e un medico specializzando. L'AsuFc è quella che paga il prezzo più alto. Ma anche nell'Asugi sono positivi due Oss, un tecnico di radiologia, due infermieri e un farmacista, mentre nel Pordenonese un infermiere e un medico.

TERAPIE INTENSIVE

Nei reparti di terapia intensiva del sistema sanitario regionale, salgono a 55 (come da obiettivo indicato dal Ministero della Salute per il Fvg) i posti a disposizione, di cui 31 attualmente occupati. Da ieri infatti, come ha comunicato Riccardi, sono operativi nei reparti di terapia intensiva delle strutture ospedaliere del Friuli Venezia Giulia altri 29 posti letto in più. Riccardi ha spiegato che si tratta della messa in atto di una manovra progressiva, definita nelle unità di crisi e che risponde all'attuale andamento della curva del contagio. Dei nuovi posti ben 10 riguardano l'AsuFc, 15 l'Asugi, 2 l'Irccs materno infantile Burlo Garofolo di Trieste, 2 l'Azienda sanitaria Friuli Occidentale.

LA PROPOSTA

Valutare l'opportunità del coinvolgimento delle associazioni di categoria dei farmacisti territoriali in un progetto che in altre regioni, come l'Emilia Romagna, prevede nelle farmacie test sierologici rapidi e volontari per la ricerca degli anticorpi anti-Sars-CoV-2 nella fascia di popolazione asintomatica tra 0 e 18 anni e tra i loro familiari conviventi. È questa la sollecitazione presentata ieri in Consiglio regionale da Simona Liguori dei Cittadini, attraverso un'interrogazione a risposta scritta alla giunta.

