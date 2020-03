L'ANDAMENTO

TREVISO Meno contagi, meno ricoveri in ospedale, meno ingressi in Rianimazione e più dimissioni. È la prima volta che accade da quando è scoppiata l'emergenza coronavirus nella Marca. Tra i guariti c'è anche Enrico Busato, primario dell'unità di Ostetricia e ginecologia del Ca' Foncello. «Sto meglio e gli ultimi tamponi di controllo hanno dato esito negativo conferma lunedì tornerò a lavorare in reparto». In queste ore i contagi hanno rallentato la loro crescita. Ieri sono emerse 60 nuove positività. Nei giorni scorsi si era arrivati anche a più di cento. Mentre i ricoveri sono proprio diminuiti. Ieri cinque persone hanno lasciato la Terapia intensiva. Il totale è sceso da 50 a 45. E altre cinque sono usciti dagli ospedali: i ricoveri sono passati da 361 a 356.

LE DIMISSIONI

Inoltre, cresce il totale dei pazienti dimessi, anche da altre strutture: ad oggi sono 165. Cioè 26 in più in un solo giorno. «C'è qualche segnale positivo. Rispetto a una decina di giorni fa vediamo una progressione dei contagi meno rapida e anche una minore compromissione delle persone che arrivano in ospedale fa il punto Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca è vero che siamo davanti a una pandemia. Ma è anche vero che dal coronavirus si può guarire. I dati lo confermano. La nostra attenzione, comunque, resta altissima. Non smettiamo di ringraziare i medici, gli infermieri e tutti gli operatori che ci stanno mettendo il cuore». La provincia di Treviso è quella che registra il più alto numero di dimissioni nell'intero Veneto. Sono 121 solo al Ca' Foncello. Questo è dovuto all'incrocio di più fattori: in primis lo spegnimento del maxi-focolaio che era esploso nell'unità di Geriatria e poi la riduzione della portata delle complicanze sviluppate dalle persone colpite da Covid-19. Ovviamente, meglio essere chiari, si sta fotografando il momento attuale. La speranza è che l'andamento in discesa d'ora in poi possa essere confermato.

POSTI LETTO

Nel frattempo si continua ad aumentare il numero di posti letto dedicati ai pazienti contagiati dal coronavirus. Anche l'ospedale di Castelfranco accoglierà stabilmente le persone contagiate in un'area isolata al terzo piano. L'obiettivo è fare in modo che non ci sia troppa pressione su Montebelluna. Proprio ieri Benazzi ha visitato la struttura castellana. «Qui entro mercoledì verrà avviato l'ospedale di comunità con 24 posti letto», annuncia il direttore. Di pari passo, sono stati allestiti 9 posti letto aggiuntivi della Terapia intensiva dell'ospedale di Oderzo. D'ora in poi le urgenze non legate al Covid-19 che dovessero richiedere l'ingresso in Rianimazione verranno trasferite a Treviso. Al Ca' Foncello oggi ci sono 23 persone positive ricoverate in Terapia intensiva. «Abbiamo ancora un buon margine con 11 posti disponibili conclude Benazzi in più, sta diminuendo la pressione su Conegliano, dove i ricoveri in Terapia intensiva sono calati da 11 a 9. Non ci rilassiamo e continuiamo a ricavare nuovi posti letto perché ci sono dei pazienti che arrivano dal territorio con problemi respiratori. Il ricovero medio delle persone colpite da Covid-19 dura una ventina di giorni. Il doppio rispetto ad altre patologie respiratorie. Per questo è importante non fermarsi».

Mauro Favaro

