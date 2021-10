Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ANDAMENTOPADOVA All'ingresso del padiglione 6 in Fiera si mescolano tre anime. In coda si vedono anziani, spesso accompagnati da figli e nipoti, pronti ad alzare l'ennesimo scudo contro il Covid. Orgogliosi ed emozionati, vanno incontro all'inoculazione con fiducia e senso del dovere. Accanto a loro ci sono molti stranieri, che per poca informazione, difficoltà con la lingua o con i sistemi di prenotazione, hanno avuto accesso alla...