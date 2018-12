L'Ance spera nella ripresa delle commesse pubbliche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

EDILIZIAMESTRE «Ormai le nostre imprese vivono alla giornata in attesa che ripartano le commesse pubbliche». Mastica amaro Ugo Cavallin, presidente dell'ANCE Venezia, nel descrivere lo stato in cui versa il comparto dell'edilizia in provincia di Venezia. Un anno di completo stallo quello che sta per concludersi, fa sapere l'associazione veneziana dei costruttori edili, con un fatturato complessivo cresciuto di uno striminzito 2% in gran parte determinato da piccoli committenti privati che hanno per lo più colto l'occasione offerta dal Piano...