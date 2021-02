IL PROGETTO

CORTINA D'AMPEZZO «Non è più l'asfalto che comanda; è la tecnologia che ci garantirà di viaggiare in sicurezza», ha riassunto Claudio Andrea Gemme, presidente di Anas e commissario del piano della viabilità per Cortina 2021, intervenendo alla conferenza organizzata nell'ambito dei Campionati del mondo di sci alpino, sul tema Anas per Cortina. Mobilità, tecnologia e innovazione. Sono stati presentati gli interventi per creare la prima smart road d'Italia, lungo la statale 51 di Alemagna, per una settantina di chilometri, dall'uscita dell'autostada A27 a Pian di Vedoia sino alla sella di Cimabanche, al confine con la provincia autonoma di Bolzano. Alcuni degli interlocutori si erano incontrati di persona poche ore prima, a Cortina, come ha ricordato il sindaco Gianpietro Ghedina: «Sentiamo molto la vicinanza di Anas, con cui parliamo assai frequentemente dei tanti interventi nel nostro territorio, a Cortina e in Cadore. Parliamo anche di queste novità, di tecnologia e innovazione. Cortina sta diventando un modello nell'applicazione di queste metodiche alla strada, per la sicurezza. La smart road è un intervento tecnologicamente qualificante, il preludio alla guida autonoma. Con Anas ci confrontiamo anche sulle infrastrutture da realizzare, sui quattro bypass in Valle del Boite, sulla circonvallazione di Cortina. C'è grande attenzione per il nostro territorio». Alessandro Benetton, presidente di Fondazione Cortina 2021, ha aggiunto: «Va un plauso ad Anas, che ha progetti e coglie le opportunità. Il nostro obiettivo, con i Mondiali, era creare entusiasmo, proporre opportunità da cogliere, in occasione di questo grande evento sportivo, per guardare avanti». Massimo Simonini, amministratore delegato di Anas, ha illustrato nei dettagli tecnici le caratteristiche del progetto smart road, tremila chilometri di strade intelligenti da creare in dieci anni, in Italia, con un miliardo di euro di investimenti: «Siamo testimoni di una nuova concezione del modo di vedere la strada, di una rivoluzione epocale, con auto connesse in rete e a guida autonoma per un valore sul mercato di 54 miliardi di dollari. In Europa, entro il 2030, si raggiungeranno 191 milioni di euro: la guida sarà sempre più smart, autonoma, elettrica, condivisa». Il presidente Gemme ha precisato che nei 70 chilometri in provincia di Belluno, che attraversano sette centri abitati, ci saranno 336 postazioni polifunzionali, quei totem neri che si vedono a lato della statale di Alemagna, dotati di antenne e telecamere; ci saranno telecamere nelle gallerie; saranno recuperate case cantoniere, trasformate in centri polifunzionali di controllo da remoto, con personale che controlla localmente il sistema. Una di queste strutture è la casa cantoniera di Acquabona, oggetto di una recente convenzione con l'amministrazione comunale di Cortina, che consentirà di accogliere anche gli uffici della Fondazione Dolomiti Unesco. Valerio Toniolo, commissario per le opere dei Mondiali, ha ribadito la collaborazione con Anas, per realizzare le opere del livello 3: «Entro l'estate sarà completato il nuovo ponte di Crignes, che la comunità aspetta da anni, e sarà finito il bypass di Colfiere, sotto le piste da sci del Col Druscié».

