VENEZIA Ventuno della terraferma, 12 di Venezia ed estuario, due dalla provincia e due da fuori. Ecco la geografia dei luoghi di residenza dei 36 nuovi componenti del Consiglio comunale, una fotografia che dà l'idea del peso dei territori della città vasta che è Venezia. Dieci consiglieri sono di Mestre, intesa in senso stretto: sono l'ex presidente del Consiglio comunale Ermelinda Damiano, l'ex assessore all'Urbanistica Massimiliano De Martin, gli ex consiglieri Fucsia Matteo Senno ed Enrico Gavagnin. Sei le new entry. In maggioranza: Laura Besio, già presidente dell'Antica Scuola dei Battuti, Silvia Peruzzo Meggetto ed Emmanuele Muresu sempre la lista del sindaco Luigi Brugnaro. All'opposizione: Paolo Ticozzi del Pd, Riccardo Brunello della Lega e Francesco Zingarlini di Fratelli d'Italia.

Di Marghera sono l'ex assessore alla Coesione sociale Simone Venturini e l'ex consigliere delegato allo Sport e al Lavoro Paolino D'Anna, entrambi eletti in quota Fucsia, e l'ex presidente della Municipalità Gianfranco Bettin eletto con Verde Progressista. Da Favaro arrivano Renato Boraso eletto con la lista del sindaco, il deputato leghista Alex Bazzaro, l'ex consigliera sempre della Lega Silvana Tosi e il neo eletto per il Pd Alessandro Baglioni, precedentemente in Municipalità. Da Zelarino Chirignago provengono l'ex assessore al Turismo Paola Mar per i Fucsia, il riconfermato consigliere Pd Emanuele Rosteghin, la neo eletta del Pd Emanuela Zanatta. Varcando il ponte e approdando in centro storico, troviamo una dozzina di consiglieri: Giovanni Giusto, già consigliere delegato alle Tradizioni, della Lega, l'ex capogruppo Pd Monica Sambo, Giuseppe Saccà neo eletto col Pd, Andrea Giovanni Martini di Tutta la Città insieme, già presidente della Municipalità, Cecilia Tonon che entra con Venezia E' Tua. Dal Lido arrivano l'ex assessore al Bilancio Michele Zuin e l'ex prosindaco Paolo Romor, entrambi con la lista del sindaco, Sara Visman per i 5 Stelle e Marco Gasparinetti da Murano, la new entry per il Pd Alberto Fantuzzo dalla Giudecca e per i Fucsia Aldo Reato da Sacca Fisola, l'ex consigliere delegato per le Isole Alessandro Scarpa Marta. Sono residenti fuori Comune l'ex assessore ai Lavori Pubblici Francesca Zaccariotto, quota Fratelli d'Italia, e Sebastiano Costalonga, neo eletto con la Lega, che risiede a Marcon. Fuori provincia risiedono Pier Paolo Baretta, candidato sindaco per il centrosinistra, a Roma, e Stefano Zecchi, candidato sindaco col Partito dei Veneti, a Milano.

Va, peraltro, aggiunto che con le nomine degli assessori interni cioè consiglieri eletti che si dimetteranno dal Consiglio altri consiglieri al momento rimasti fuori entreranno a far parte del parlamentino cittadino. Sicuramente Deborah Onisto, che arriva da Dese, a cui farà posto il riconfermato al Bilancio Zuin in Forza Italia; tra i Fucsia verranno recuperate certamente Barbara Casarin e Francesca Rogliani, la prima di Mestre e la seconda di Venezia; per Fratelli d'Italia Maika Canton che dovrebbe prendere il posto di Zaccariotto; probabile l'ingresso per la Lega di Nicola Gervasutti, del Lido.

