L'ANALISI

VENEZIA Saranno anche state giornate inusuali per febbraio, ma queste hanno dimostrato - se ce ne fosse ancora bisogno - che Venezia attira gente da tutta la regione, finché questa è chiusa e che il turismo di giornata è destinato a continuare almeno per tutto marzo. Sul tavolo della Giunta, quindi ci sono due tipi di questioni: l'invasione di persone nei fine settimana che rischia di creare assembramenti importanti e comunque occasioni di contagio potenzialmente pericolose anche per la città e il problema dell'acquisto di alcolici e del loro consumo dopo che i bar hanno chiuso i battenti.

«Ho visto anch'io tanti posti come kebab e pizze al taglio distribuire bibite alcoliche anche sul tardi - spiega il vicesindaco Andrea Tomaello - che poi viene consumato nei campi e nelle calli. Dovremo discuterne».

Dello stesso avviso l'assessore al Commercio e alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga. Proprio lui ha organizzato una riunione per domani alla quale conta partecipi anche il sindaco. All'ordine del giorno, l'analisi della situazione e iniziative eventuali per far funzionare meglio la macchina della prevenzione e dei controlli.

«Di controlli ne sono stati fatti dappertutto - spiega l'assessore - e a parte alcuni momenti difficili come è accaduto a Santa Margherita, con gente che si assembrava attorno ai bar anche se estranea ad essi, grossi problemi non ce ne sono stati. Sabato è stato certamente più difficoltoso rispetto alla domenica ma ripeto, senza grossi problemi. Quello che stiamo facendo sta funzionando».

Per quanto riguarda la vendita da asporto di alcolici, Costalonga pensa che si dovrebbe vietare la vendita tout court dal pomeriggio.

«Se c'è vendita da asporto - aggiunge - diventa un problema che non puoi gestire. Serve un provvedimento dove dei week end si vieta la vendita di alcolici da asporto. Non posso andare al centro commerciale sabato e domenica? Aspetto lunedì. E così si dovrà regolare chi deve comprare vino o birra».

Ultimo punto, poiché buona parte degli arrivi è con mezzi privati, per Costalonga occorre migliorare la comunicazione tra tutti i garage e la sala operativa, in modo da ottimizzare l'accoglienza di auto. (m.f.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA