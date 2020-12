L'ANALISI

VENEZIA «Quasi 2 imprese su 10 non riapriranno e quelle che lo faranno saranno costrette ad adottare nuove strategie». A dipingere la panoramica post-Covid riservata alle imprese del veneziano è Confesercenti. «Quello che emerge è drammatico rileva Emiliano Biraku, coordinatore dell'associazione per il centro storico la grave situazione è visibile agli occhi di tutti. Servono ristori maggiori e adeguati». Quanto emerge secondo i dati raccolti da Confesercenti metropolitana di Venezia e Rovigo è che il 18% delle imprese, una volta superata l'emergenza sanitaria, non riaprirà. L'incertezza è l'elemento ricorrente nella griglia di valutazione del sondaggio somministrato ad aziende affiliate e non. Solo il 66% delle realtà interpellate valuta di riaprire una volta ripristinata la normalità delle cose, apportando però importanti modifiche alla propria struttura originaria. Nella maggior parte dei casi, inoltre, la riapertura avverrà solo a condizione di incentivi fiscali e altre misure finalizzate al rilancio dell'economia in città. Senza questa stampella, secondo la relazione di Confesercenti, Venezia non avrà sufficiente forza per rialzarsi autonomamente dallo stato in cui versa. Al calo di fatturato di oltre il 60% registrato tra giugno e ottobre 2020, si aggiunge infatti il contraccolpo delle ultime limitazioni. Di qui le previsioni per la fine dell'anno con una perdita complessiva che si aggirerà al 75%.

LA CASSA INTEGRAZIONE

Scendendo nel dettaglio di questo quadro allarmante si nota come il 95% delle imprese abbia fatto ricorso alla cassa integrazione con una trasversale riduzione dell'orario di lavoro dei dipendenti diminuzione di orario o turni nel 46% delle aziende considerate - se non addirittura del personale. A questo proposito, si calcola una restrizione dei lavoratori a tempo determinato nel 12% delle imprese, e di quelli assunti a tempo indeterminato nel 4% dei casi. Quanto ai cambiamenti da imputare al lavoro agile nel centro storico, il calo del fatturato è dovuto più alla riduzione della domanda turistica che raggiunge il 92% nella torta - che all'adozione dello smart working, di per sé positivo. «Molti imprenditori sottolinea infatti Emiliano Biraku riferendosi a un buon 50% delle imprese interrogate hanno accelerato la transizione digitale e il maggior utilizzo di connessioni virtuali verso l'interno ed esterno».

STRATEGIE INNOVATIVE

Queste strategie connesse all'innovazione si inseriscono nel più generale tentativo di ammodernamento avviato dalle aziende veneziane. L'offerta di nuovi beni e servizi al cliente non è però sufficiente. Il 92% delle società ha dovuto dare fondo a depositi bancari e a margini disponibili sulle linee di credito per tamponare il bisogno di liquidità. Per Confesercenti ciò significa che nonostante i ripetuti sforzi delle aziende, senza il sussidio del Governo la situazione non potrà che aggravarsi. L'indagine promossa dall'associazione solleva questa urgente necessità. Campanello d'allarme ne è la proiezione per il 2021, priva di inversioni di tendenza.

Costanza Francesconi

