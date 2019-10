CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIVENEZIA Per le aule della sua scuola passano i giovani che vogliono intraprendere una carriera tra ristoranti e alberghi. «Giovani che studiano la cultura del territorio, ma che rischiano di essere risucchiati in una catena di montaggio che spersonalizza». Rachela Scandella, a capo del Barbarigo, l'istituto professionale per i servizi dell'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera di Venezia, mette in guardia dai limiti di un sistema turistico che non è solo veneziano, ma mondiale. Anche per la dirigente scolastica le osservazioni...