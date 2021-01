L'ANALISI

VENEZIA «Per alcune operazioni di maggior importo, spiega il generale Mainolfi, è stato rilevato che, oltre a una quota parte in contanti, la restante e maggiore parte del corrispettivo è onorato attraverso il ricorso a forme di rateizzazione, talvolta mediante l'accensione di linee di finanziamento bancario, altre volte ricorrendo, in accordo con la parte venditrice, a clausole di riserva di proprietà che consentono di frazionare nel tempo il pagamento senza maturazione di interessi per l'acquirente. Si tratta di una formula di pagamento che, invero, non sembra essere particolarmente vantaggiosa per il venditore che, pur rimanendo formalmente proprietario dell'asset patrimoniale fino al pagamento dell'ultima rata pattuita, di fatto soggiace a una pluriennale dilazione nel completo realizzo del suo valore, con le ovvie conseguenze sul piano del rischio imprenditoriale. Di certo, se ne può cogliere almeno un profilo di rischiosità, legato al fatto che, con tale procedura di perfezionamento dell'affare, viene del tutto bypassato il sistema creditizio e i meccanismi di tracciabilità e segnalazione antiriciclaggio al medesimo connaturati».

IL BUSINESS DELL'OSPITALITÀ

Insomma il dato di fatto evidente è che le operazioni finanziarie ed economiche messe in campo dai nipotini di Kublai Khan non hanno nulla a che fare con il criterio minimo della trasparenza. E se almeno il settore del commercio ha il pregio della visibilità, tutto diventa molto, ma molto più complicato quando si ha a che fare con il turismo, dove il pagamento in nero regna sovrano. Non che i cinesi abbiano inventato nulla, sia chiaro, dal momento che tutto si può dire dei successori di Marco Polo, ma non che siano dei dilettanti quando si tratta da lavorare in nero, dimenticandosi di pagare le tasse. La Guardia di finanza ha controllato con grande attenzione un'agenzia di viaggio specializzata in turisti orientali. Teniamo presente che oggi ci sono due colossi del turismo organizzato, a Venezia. Uno che fa capo ad un cinese e un altro, in rapida crescita, che è invece controllato da una donna di origini cinesi. Questi due gruppi controllano il cento per cento del turismo proveniente dalla Cina e dalla Corea del sud. Si tratta di un turismo in crescita esponenziale e che è destinato a non lasciare un solo cent nelle casse della città di Venezia. La Guardia di finanza del Veneto ha controllato il gruppo più antico ed ha scoperto «l'esistenza di uno stretto collegamento tra l'agenzia e una rete di operatori commerciali dell'area del centro storico di Venezia presso i quali i gruppi di turisti, durante il giro della città, venivano sistematicamente condotti da accompagnatori dipendenti dell'agenzia al fine di orientarne la volontà d'acquisto. A fronte di questa opera di canalizzazione dei flussi di visitatori, all'agenzia era riconosciuta una provvigione commisurata al valore degli acquisti effettuati dai turisti, variabile tra il 2,5 e il 30% degli introiti totali dei negozi che, naturalmente, veniva del tutto sottratta al fisco. A seguito di questa operazione, la Guardia di finanza del Veneto ha operato sequestri di beni e disponibilità dei responsabili per più di un milione di euro, corrispondenti all'ammontare delle imposte evase sul valore complessivo delle provvigioni incassate in nero, calcolato in oltre 2 milioni di euro».

LE PROVVIGIONI IN NERO

Nemmeno la provvigione è una novità, a Venezia. Da sempre le vetrerie di Murano, tanto per dirne una, pagano una percentuale, che arriva fino al 30 per cento, a chi procura i turisti danarosi intenzionati a tornare a casa con un vetro più o meno made in Venice. E anche l'ultima inchiesta del pm Stefano Buccini ha portato alla luce una evasione fiscale milionaria che riguarda le vetrerie, ma che tocca direttamente i portieri degli alberghi veneziani visto che sono loro ad incassare le provvigioni più sostanziose. E sempre in nero. Dunque i cinesi non hanno fatto altro che perfezionare un sistema made in Venice. Il sistema della provvigioni, peraltro, è solo la punta dell'iceberg, mentre è quasi impossibile arrivare a toccare gli accordi che vengono siglati alla fonte. Vuol dire che il turismo organizzato che arriva a Venezia è già stato venduto prima ancora che il turista esca di casa con il trolley in mano. L'agenzia di viaggi di partenza, infatti, ha già stretto accordi con chi deve portare i turisti in pullman fino a Venezia, ma anche con chi li porterà in barca fino a San Marco e con le guide che condurranno per mano la comitiva nel ristorante da 20 mila euro di affitto al mese e nel negozio di vetri di Murano.

ACCORDO STORICO

Che gli accordi ci siano è evidente. Fino a febbraio scorso, quando il Tronchetto ha chiuso i battenti per via del Covid, bastava passare due ore nell'isola Nuovissima e vedere come tutte le comitive sbarcate dai pullman e lavorate dalla signora di origini cinesi di cui abbiamo parlato prima - prendeva la strada dei lancioni privati, molti dei quali controllati dalla vecchia malavita veneziana. E, prima o dopo l'imbarco, tutti i cinesi venivano convogliati nel ristorante cinese del Tronchetto che fa riferimento sempre alla stessa agenzia e quindi sempre alla stessa cinese. Adesso, tra l'altro, il Tronchetto pare che stia per tenere a battesimo l'accordo storico tra la vecchia mala legata a Felice Maniero e la nuova imprenditoria cinese. Sono in corso trattative infatti tra l'uomo che da sempre controlla il Tronchetto con i suoi lancioni, i suoi intromettitori e le sue agenzie di viaggio, con la donna cinese che da qualche anno sta lavorando a scalzare il monopolio della più grossa agenzia turistica made in China. I due negli ultimi tempi sono sempre insieme, assistiti da un ex direttore di banca.

