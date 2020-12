L'ANALISI

VENEZIA Le prospettive lavorative di donne e giovani del veneziano sono e saranno il bersaglio principale dell'effetto pandemico. Il dato emerge dalla ricerca Impatto occupazionale dell'emergenza covid-19 nella realtà metropolitana veneziana illustrata ieri durante il video convegno Venezia Vive. Dalla crisi verso un nuovo inizio. Al centro dell'evento organizzato dal consiglio dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Venezia, la presentazione del dossier da parte dell'esperta della fondazione Ester Dini. Dall'istantanea fornita dalla Fondazione studi consulenti del lavoro traspare come il 2022, per il complesso delle imprese provinciali, la maggior parte delle quali impegnate nella filiera turistica, rappresenti l'unica luce in fondo al tunnel. Nel frattempo, tuttavia, il lavoro più a rischio riguarda un'occupazione ad alta vocazione femminile e svolta dalle generazioni più giovani, nonché le meno strutturate.

Lo studio condotto in collaborazione con il Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, con il patrocinio della Regione Veneto e del Comune di Venezia, prospetta così una ferita aperta. Il mercato del lavoro rivolto alla fascia giovanile e femminile, riserva addirittura un panorama ancora più drastico. «I numeri raccontano di un Paese in difficoltà che non riesce a guardare oltre la crisi sottolinea Marina Calderone, presidente del consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro - Giovani e donne sono espulsi dal mondo del lavoro. Una fetta in espansione preoccupante prosegue Calderone - è ormai rassegnata all'idea di non avere più chance». Favorire il ricambio generazionale è la soluzione condivisa dagli ospiti mediati da Patrizia Gobat, presidente dell'ordine dei consulenti a Venezia. «Abbiamo esaurito 10 milioni di incentivo per i giovani rassicura a questo proposito Alessandro Agostinetti, direttore della direzione lavoro bando progetti di rilancio della Regione servono però politiche per un'occupazione attiva». Allargando il punto di vista a un dramma locale che investe però l'intera nazione, «in Italia manca un piano strategico industriale di lungo termine intorno al turismo evidenzia Simone Venturini, assessore per la Coesione sociale, politiche della residenza, sviluppo economico, lavoro e turismo del Comune di Venezia Aspettiamo dal Governo la convocazione a un tavolo urgente con il ministro per i Beni e le attività culturali e per il turismo per discutere con le città d'arte. Questo periodo di sonno indotto nel settore e i fondi a debito di cui disponiamo graveranno sennò sulle nuove generazioni irreparabilmente». E a proposito della necessaria semplificazione e chiarezza nella burocrazia, «abbiamo affrontato una guerra con strumenti per tempi di pace dichiara il direttore dell'Inps regionale Veneto Antonio Pone, che aggiunge - gli stessi bonus per autonomi, 270 mila i beneficiari in Veneto, non intercettano gli standard di lavoro stagionali, ricoperti soprattutto dalla platea femminile e di giovani. La prospettiva prosegue Pone - è che gli interventi per queste categorie nel tempo vengano meno». Una riflessione sugli strumenti con cui la specificità di Venezia deve poter fronteggiare la crisi e donare uno sguardo ai suoi giovani svetta tra le priorità condivise dagli interlocutori. «Fondamentale l'investimento dei 209 miliardi sottolinea Rosario De Luca, presidente della Fondazione studi consulenti del lavoro a proposito dell'accordo sul Recovery fund e sul Next generation Eu - Dare poche migliaia di euro a un'azienda non significa ristorare. Bisogna creare reali condizioni economiche perché il debito maturato in questi mesi non atterri l'iniziativa delle generazioni future».

Costanza Francesconi

