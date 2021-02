L'ANALISI

VENEZIA La variazione percentuale è là dove si è combattuta la battaglia più dura nella lotta ospedaliera al virus, a Dolo. Perché a una riduzione consistente del numero dei ricoverati nel 2020 rispetto al 2019, sono aumentati i decessi. Ma in un territorio come quello dell'Ulss 3 dove nel 2020 c'è stato un +16% alla voce decessi (con un pauroso +54% di croci tra novembre e dicembre dello scorso anno messo in relazione con lo stesso periodo del 2019) gli ospedali hanno retto l'impatto vedendo aumentare di pochi punti percentuali il dato delle morti complessive.

Una postilla, prima della lettura dei dati, va fatta. Il coronavirus ha inciso: in tutti gli ospedali dell'Ulss 3 Serenissima ci sono stati più morti che nel 2019, quando ancora il nemico invisibile era fantascienza. E se l'aumento è stato leggero - Dolo a parte, ma è il Covid hospital del territorio - c'è da dire che il più si è avuto su una platea, quella dei ricoverati, che si è ridotta e non di poco. Sempre a Dolo, solo per citare il caso principale, a fronte di un centinaio di morti in più ci sono stati quasi 4mila ricoveri in meno. E poi, nel 2020, per alcuni mesi si sono azzerati i decessi in ospedali per incidenti stradali o per altri traumi. Questo dimostra anche la bontà delle terapie e del lavoro medico all'interno delle strutture ospedaliere.

L'EMERGENZA A DOLO

Di fatto nell'anno del Covid, il 2020, negli ospedali dell'Ulss Serenissima non c'è stato alcun balzo in avanti significativo.

Com'era prevedibile, lo scostamento più significativo si registra nell'ospedale di Dolo, scelto a inizio marzo dalla Regione Veneto come avamposto nella lotta al coronavirus: è lì che nel 2020 si sono registrati 850 decessi su 8.031 degenti ricoverati. E la percentuale è quindi del 10,6%, quatto punti percentuali in più rispetto a quella del 2019, che era del 6,3%. In altre parole, nel 2020 sono deceduti 10 pazienti ogni cento ricoverati, mentre nel 2019 ne erano mancati 6 ogni cento.

Va però considerato che nell'anno appena trascorso i ricoveri sono stati, come detto, poco più di 8mila mentre il 2019 si era chiuso con 12.057 ricoveri. In sostanza, meno ricoveri ma più decessi per via del Covid nel 2020 a Dolo.

LE ALTRE STRUTTURE

Negli altri ospedali la percentuale dei deceduti sui ricoverati è simile, anche se sempre lievemente maggiore, a quella registrata nel 2019, ma in tutte le strutture gli incrementi dei decessi sono l'altra faccia della medaglia di minori ricoveri anche legati all'emergenza dettata dalla pandemia che ha costretto gli ospedali a dare la priorità ai malati di coronavirus.

All'ospedale di Mestre - altro centro importante nella battaglia di autunno e primavera - si sale dal 3,9% del 2019 al 5,2% dell'anno scorso: in fatto di numeri assoluti si traduce in 987 morti su 25.597 degenti (due anni fa) e 1.179 morti su 22.642 ospedalizzati nel 2020. Al Santi Giovanni e Paolo di Venezia, il Civile, la variazione è minima: dal 6,2% del 2019 (647 croci su 10.487 ricoveri) si è saliti al 6,8% del 2020: 611 morti (meno, anche in fatto assoluto) ma spalmati su 8.941 persone in ospedale. A Mirano si sale dal 4,1 al 4,8%, a Chioggia dal 5,8% al 6,4%: ma Mirano e Chioggia sono le due strutture che l'Ulss 3 Serenissima ha cercato di tenere libere il più possibile dai malati di Covid.

IL TERRITORIO

Il dato della mortalità negli ospedali nel 2020 si può confrontare anche con il dato della mortalità complessiva (anche extraospedaliera) nell'Ulss 3 Serenissima e nel Veneto: un rapporto di Azienda Zero infatti confronta il numero dei deceduti nell'anno del Covid con quello registrato nei tre anni precedenti (2017-2019).

E da questo confronto si evince che la mortalità nel territorio veneto è salita nel 2020 del 13%, con punte del 21% nel veronese e del 18% nell'area della Pedemontana mentre nel territorio dell'Ulss 3 Serenissima la mortalità complessiva è salita invece del 16%. La media è il frutto delle due impennati di decessi in primavera e a fine anno, in coincidenza con i momenti peggiori delle ondate di un anno da coronavirus. Tra marzo e aprile, nell'Ulss 3, ci sono stati 1.422 decessi contro la media degli ultimi tre anni che si assesta a 1.127: il che vuol dire, in termini di percentuale, un +26 per cento. La metà, comunque, dell'incremento che c'è stato tra novembre e dicembre quando i morti sono aumentati del 54%, passando dalla media triennale di 983 a 1.510. Un incremento che c'è stato anche nel Veneto orientale, capace di segnare un +6% complessivo nel 2020 rispetto al triennio 2017-2019. Più 13% in primavera e più 28 per cento nel bimestre infernale di fine 2020.

Nicola Munaro

