L'ANALISI

VENEZIA Due mesi alle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre, che nel Veneziano (oltre alle regionali) significa sei Comuni al voto per rinnovare i consigli comunali ed eleggere il sindaco. Tre i Comuni con più di 15mila abitanti che potrebbero andare al ballottaggio: Venezia, Portogruaro e Dolo. Tre quelli per i quali è previsto solo il primo turno: Cavallino-Treporti, Eraclea e Torre di Mosto. Venezia eleggerà 36 consiglieri, Torre 12 e gli altri 4 Comuni 16 ciascuno. I seggi saranno aperti domenica 20 settembre dalla 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15. Liste e coalizioni si stanno presentando e definendo in questi giorni, ma un primo quadro si può già abbozzare.

L'ALLEANZA DI BRUGNARO

Nel Comune capoluogo sono 7 i candidati a sindaco già annunciati e un settimo è in arrivo dai Cinquestelle che, dopo settimane, sono ancora in attesa delle decisioni del capo politico. Due sono i grandi schieramenti, che raccolgono rispettivamente 5 liste a supporto dei candidati del centrodestra e del centrosinistra. Luigi Brugnaro, che ripropone la sua civica, ha un seguito di partiti politici con le liste della Lega, di Fratelli d'Italia e Forza Italia, e l'appoggio della civica Le Città che potrebbe avere come capolista l'ex assessore al turismo Roberto Panciera. Nelle diverse compagini Brugnaro (che potrebbe presentare le liste in settimana) porta con sé, in questa nuova campagna elettorale, tutta la sua squadra di governo, con un'unica incognita, quella dell'assessore Simone Venturini che potrebbe essere capolista della civica del sindaco ma per il quale è ancora aperta l'ipotesi di una candidatura in Regione, in rappresentanza dell'area veneziana.

Tra i fucsia, in lista Brugnaro, ci sarà sicuramente la presidente del consiglio comunale Ermelinda Damiano, gli assessori Renato Boraso, Paola Mar, Massimiliano De Martin e Paolo Romor, e anche il consigliere comunale Paolino D'Anna. Per Michele Zuin, assessore al bilancio, è prevista la candidatura con Forza Italia mentre altri due componenti della giunta, Giorgio D'Este e Francesca Zaccariotto potrebbero tornare in campo dal gruppo di Fratelli d'Italia. Potrebbe non comparire tra le candidature, invece, il nome del vicesindaco Luciana Colle, che non sarà con la Lega (che avrà una lista senza capolista, in ordine alfabetico) e nemmeno tra i fucsia.

BARETTA: LA COALIZIONE

È più avanti con le presentazioni il centrosinistra che a sostegno di Pier Paolo Baretta avrà al suo seguito altre cinque liste. Quella del Partito Democratico è stata presentata nei giorni scorsi e avrà come capolista Monica Sambo e vedrà candidati il consigliere comunale Emanuele Rosteghin, l'ex segretaria comunale Maria Teresa Menotto e Giuseppe Saccà, oltre ad alcuni esterni dalle realtà civiche. Già annunciata anche la lista dei moderati Venezia è tua, dell'ex sindaco Ugo Bergamo con Michele Scibelli (che però probabilmente non saranno tra i candidati e avranno un capolista esterno e super partes) e gli altri rappresentanti di Italia Viva, +Europa e Psi. Terza lista è Venezia verde e progressista (Verdi, Articolo 1, Possibile, Sinistra Italiana e Rifondazione) che mette insieme le forze ambientaliste e di sinistra e nella quale compariranno gli attuali presidenti di municipalità Gianfranco Bettin e Gianluca Trabucco. Si è già presentata anche la nuova lista Svolta in Comune, che unisce Italia in Comune (di Pizzarotti) e Volt, il partito progressista europeo che avrà come capolista Massimiliano Zane di Itc e in cui si candiderà il coordinatore regionale di Volt Luca Bonarrigo. Ultima a scendere in campo Idea Comune per Mestre e Venezia, lista civica rappresentata da Gian Angelo Bellati (candidato sindaco nel 2015 di una lista sostenuta anche dalla Lega Nord) e che ha come organizzatore il commercialista Maurizio Baratello e come capolista Giorgio Suppiej, avvocato e separatista.

GLI ALTRI CANDIDATI

Quattro poi le altre candidature a sindaco già annunciate. Il presidente della municipalità di Venezia, Giovanni Andrea Martini ha iniziato già da mesi la sua corsa da separato dal Pd con la lista Tutta la città insieme. Marco Sitran, avvocato, fotografo e leader degli autonomisti di Venezia, ha presentato la sua lista a trazione separatista (ma si dice ancora disponibile a fare un passo indietro per raggiungere un accordo con altre civiche). Con Terra e acqua è l'avvocato Marco Gasparinetti a sfidare Brugnaro, con l'ipotesi di un accordo con il centrosinistra al secondo turno. Farà la sua corsa anche il filosofo Stefano Zecchi, con il Partito dei veneti. E infine ieri (ne riferiamo a pagina VI) Corrado Callegari ha ufficializzato la candidatura con Italia giovane solidale. Non ha ancora confermato con chi intende schierarsi, invece, la lista Ecologia e solidarietà per Venezia e Mestre presentata dall'ambientalista Michele Boato. Ma si attende soprattutto la mossa del Movimento 5 stelle. Sul tavolo di Vito Crimi sono arrivate due liste, guidate rispettivamente dall'attuale capogruppo in Consiglio comunale Sara Visman e dall'avvocato Andrea Grigoletto. La richiesta di unificarle sarebbe stata accolta con un'apertura solo da Visman e la decisione è quindi nelle mani del capo politico.

Melody Fusaro

