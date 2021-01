L'ANALISI

VENEZIA Amministratori camaleonti per gestire la Venezia mondiale e la Venezia paese. Vittorio Sgarbi propone la sua visione partendo dalla gestione dei musei civici, la cui chiusura è stata annunciata fino fino al 1° aprile, termine tuttavia che ieri l'assessore Zuin (vedi articolo qui sopra) ha comunque subordinato alla situazione complessiva. Una gestione che dovrebbe partire dall'apertura almeno di Palazzo Ducale, simbolo nel mondo della città e del Paese intero.

«Ho parlato con MariaCristina Gribaudi ( presidente della Fondazione musei civici, ndr), mi ha detto che si terrà a breve un terzo cda per monitorare la situazione. Per me sarebbe una grande contraddizione mantenere chiusi i musei dato che il Carnevale ha già le date e certamente non si può fare in streaming, ma anche perché sarebbe assurdo non poter visitare ad esempio le Procuratie».

Sta dicendo che Venezia non può prescindere dai musei? «L'immagine del mondo di Venezia è di una città museo. Senza di questi sarebbe come dire apriamo Venezia, ma chiudiamo gli hotel».

Dietro alla scelta ci sono anche motivi di budget e la volontà di non compromettere il bilancio della Fondazione.

«Si può comunque trovare una mediazione con gli orari, in maniera da far turnare il personale e la cassa integrazione, ma è l'immagine di una città che deve aprire».

Lei spesso si è espresso in toni negazionisti.

«Io e Brugnaro abbiamo condiviso alcune visioni, ma qui no. I quadri non fanno male, sciare e teatro non fanno male, posso accettare alcune limitazioni ragionevoli, ma se uno indossa la mascherina in auto da solo è grave».

Qual è il suo auspicio?

«Che si trovi una mediazione per recuperare l'immagine. È fondamentale».

Diversificazione delle aperture?

«Sì, si possono chiudere i musei a Mestre, magari anche nelle isole, ma Palazzo Ducale è troppo importante. A Firenze non si sognerebbero mai di fare un ragionamento così sugli Uffizi. La dignità delle istituzioni si manifesta anche nelle difficoltà».

Cosa pensa della data 1 aprile?

«Può essere logica, perché è difficile pensare che la città possa riprendersi da subito. Ma la vera contraddizione è con il Carnevale, dove ci sono già le date e si presuppone arrivi molta gente. Sarebbe inquietante far capire che non si possono visitare i musei».

Ma l'interesse per i musei è davvero così forte?

«In generale si può anche dire che magari non interessano così tanto, ma non a Venezia. Palazzo Ducale è imprescindibile, magari si può discutere sull'Archeologico, al limite anche su Ca' Pesaro, ma Ala napoleonica e Ducale vanno aperti».

E con i costi?

«I custodi sono gli stessi, che si visiti o no, magari si può pensare a un potenziamento di guardiania da una parte e un depotenziamento da un'altra».

Serve anche una visione diversa?

«Venezia è troppo simbolica. Non è pensabile andare a Parigi e trovare il Louvre chiuso o a Las Vegas senza casinò. I ragionamenti economici vanno bene per Marghera, per Mestre, ma la giunta deve misurarsi con una città mondiale. Ogni tanto si adottano politiche provinciali, ma non quando la città è universale. Venezia, mi spiace dirlo, non è Belluno, non è Padova, servono due governi».

Cioè? Separazione?

«No, non è così semplice, servono amministratori camaleonti. Chi agisca provincialmente, ma anche mondialmente. Una città del mondo presuppone amministratori capaci di essere mondiali».

Può approfondire?

«Senza polemiche: non posso accettare si ragioni su Venezia come su Trebaseleghe. A Mestre si può ragionare come a Castelfranco. Il metro deve esser diverso. C'è una doppia identità da valorizzare. Se si pensa provincialmente, allora si pensa agli spiccioli, ma se si pensa mondialmente, si spostino le richieste al Governo. Qual è il ministro alla cultura che negherebbe finanziamenti per mantenere il Ducale aperto? L'amministratore piccolo è quello che pensa come a Mestre, quello grande come se fosse Parigi. Concludo: Facesti come quei che va di notte, | che porta il lume dietro e sé non giova, | ma dopo sé fa le persone dotte».

Tomaso Borzomì

