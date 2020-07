L'ANALISI

UDINE Un piccolo esercito di 23mila volontari, impegnati nelle sagre e per le feste di paese, ma anche sul fronte della solidarietà, come la pandemia da covid ha ampiamente ricordato. Sono loro il popolo delle Pro loco del Friuli Venezia Giulia, che contano 233 realtà, di cui 220 attive (fra le quali 218 con partita Iva, il 4 per cento del dato italiano) sulle 6.158 a livello nazionale. Un universo neanche tanto piccolo, che ha un peso specifico tutt'altro che indifferente sull'economia, visto che la ricaduta delle manifestazioni sul territorio e le aziende locali vale 200 milioni di euro l'anno, un decimo del valore nazionale che ammonta a 2,1 miliardi di euro. A dirlo, uno studio (su dati 2018 rielaborati nel 2019) commissionato dall'Unpli nazionale alla Cgia di Mestre che è stato presentato ieri a Tavagnacco all'assemblea del comitato regionale dell'Unione nazionale tra le Pro loco d'Italia, la prima dopo la pandemia.

IL PESO ECONOMICO

Fra sagre e fiere, dice lo studio, in Fvg si contano 800 eventi, organizzati da 200 Pro loco, con oltre 500mila partecipanti, cui vanno aggiunti i seicento appuntamenti di altro tipo, con oltre mezzo milione di presenze (per la cura di 210 Pro loco), per un totale di 1.400 iniziative e un milione di partecipanti (in tutta Italia 6mila Pro loco arrivano a 110mila eventi e 88 milioni di partecipanti). Lo studio ha fatto i conti in tasca agli aficionados delle fiere, che in Italia spendono quasi 540 milioni di euro, con una media di 15-16 euro a testa.

SOLIDARIETÀ

Secondo lo studio, le ore di volontariato dedicate dalle donne e dagli uomini delle Pro loco in Fvg alla loro comunità, per il 29% sono riservate a preparazione e somministrazione di cibo e bevande (la media nazionale è del 23%), per il 28% all'organizzazione degli eventi (il 29% il dato italiano), per il 19% alla logistica (il 23% a livello italiano), per il 14% all'amministrazione e per il 7% al controllo e sicurezza (9% a livello italiano). In Fvg il 91% organizza sagre (ben al di sopra della media italiana del 77%), che sono promosse esclusivamente dalle Pro loco nel 56% dei casi. Fra i visitatori, il 44% è composto da famiglie, il 31% da giovani e il 25% da anziani, in linea con le medie italiane. Ma non c'è solo la sagra. Lo studio dice che in Friuli 210 Pro loco sono impegnate a valorizzare e gestire il patrimonio locale (4.700 in Italia), 215 a comunicare e promuovere attività del paese, 50 nella gestione di servizi (3.500 in Italia). Fra questi ultimi, il 17% gestisce infopoint turistici, il 17% siti storici e archeologici, il 6% siti naturalistici. Nel dettaglio, il 67% organizza passeggiate, il 44% promuove mostre d'arte, il 39% seminari e convegni e altrettante i mercatini, il 33% attività di salvaguardia ambientale, il 28% presenta libri e il 22% si dedica a rievocazioni storiche mentre il 17% a manifestazioni sportive. La solidarietà ha un peso importante: il 72% delle Pro loco regionali (contro il 52% italiano) si dedica a interventi nel sociale. Rispetto alla quota nazionale, invece, è più bassa la percentuale che pubblica libri, guide e video (28% invece del 32%). Anche l'ambiente ha un posto di riguardo nell'universo Pro loco: in Fvg il 100% fa la differenziata (contro il 93% nazionale), il 61% usa stoviglie compostabili (al di sopra del 49% nazionale), il 33% lavabili (35% in Italia).

LE STATISTICHE

In Fvg c'è una densità di Pro loco Unpli fra le più alte d'Italia, con un indice di realtà tesserate per Comune di 1,01, che segue solo Umbria (2,4), Toscana (1,34) ed Emilia Romagna (1,14). Come dire che (secondo i dati 2018) c'erano 1,81 Pro loco ogni 10mila abitanti (il che ci vale il nono posto nazionale). Sui 23mila volontari attivi, ci sono anche 36 della Protezione civile. L'identikit del volontario dice che è maschio (57% contro il 54% nazionale), ha dai 35 ai 44 anni (57%) o è over 65 (25%) mentre gli under 35 sono solo il 18% (in Italia il 28%). L'81% ha fatto partecipare i soci a corsi sulla sicurezza, contro il 61 per cento della media nazionale. Tante le collaborazioni attive. Per sagre e fiere il 75% si allea con gli enti pubblici (ma la media italiana è dell'81%), il 69% con associazioni culturali, il 63% con sodalizi di volontariato e il 38% con altre Pro loco.

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA