L'ANALISIUDINE Calano i codici bianchi al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia, anche se nel 2018 l'attività ha registrato un aumento rispetto ai volumi dell'anno precedente con numeri che richiedono un notevole impegno della struttura per far fronte al continuo afflusso. Nel 2018 il PS di Udine ha totalizzato 61.657 accessi a fronte dei 61.010 dell'anno precedente. Un lieve incremento, non imputabile, però, ai codici bianchi, i pazienti non critici, non urgenti. Questi pazienti che non sempre necessitano di rivolgersi al...