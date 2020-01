L'ANALISI

UDINE All'ateneo di Udine la ricerca paga. E paga molto meglio che a Trieste, per dirla tutta. A sfatare i luoghi comuni sulle torri d'avorio e altre amenità trite, i dati più recenti (da fonti di granitica certezza come Istat, ministero e Almalaurea) sui dottori di ricerca sfornati dall'università friulana. Ad un anno dal dottorato, gli 83 giovani esaminati (per il 51,8% uomini e per il 48,2% donne) avevano un tasso di occupazione dell'86,8% (addirittura del 90,9% fra le donne, contro l'82,9% degli uomini), al di sopra del dato nazionale (84%), mentre la lancetta dell'indicatore della disoccupazione segnava appena il 4,8% (quasi la metà della media italiana, all'8,4%). A fare la differenza anche il tipo di lavoro: non solo borse o assegni di studio (27,9%) nella cornice accademica, ma occupazione nel grande mondo che sta fuori dall'ateneo (58,8%). Il 56,1% opera nel pubblico e il 42,1% nel privato. Lo stipendio netto medio è di 1.674 euro.

IL DELEGATO

Commenta Marco Sartor, delegato al Placement e Rapporti con le imprese dell'Università di Udine: «L'ateneo di Udine da recenti indagini è risultato essere uno dei primi 10 in Italia per gli sbocchi occupazionali che offre ai propri laureati. Per arrivare a questa classifica si sono utilizzati tra gli altri due indicatori importanti: il tasso di occupazione dei laureati e la retribuzione mensile media a un anno e a 3 anni dalla laurea. Le molte azioni che l'Ateneo negli ultimi anni ha messo in campo per sostenere il placement dei propri laureati, dalle fiere del lavoro ai mercoledì del placement, dai career tour al job breakfast, sono state aperte anche ai dottori di ricerca, aumentandone la visibilità nel mondo del lavoro. Questi profili d'eccellenza sono così risultati più visibili agli occhi delle imprese, destinazione scelta da oltre il 40% di queste figure. Le azioni di supporto al placement dei dottori di ricerca hanno certamente consentito di raggiungere l'importante traguardo di appena l'4,8% di disoccupati a un anno dal conseguimento del titolo».

TRIESTE

Inevitabile il confronto con la rivale storica Trieste, che fa segnare punti, per così dire, a Udine. Non solo per il tasso di occupazione (81,1% a Trieste per i suoi 126 dottori di ricerca, 5 punti sotto il livello friulano) ad un anno dal titolo. Ma soprattutto per l'indice di disoccupazione, che a Trieste è più che doppio (11,3%) e gli stipendi medi netti, di quasi cento euro più bassi (1.578 euro contro 1.674). «Guardando al confronto tra Udine e Trieste, notiamo che il tasso di disoccupazione tra i dottorati udinesi è nettamente più contenuto (4,8% per Udine, 11,3% per Trieste) - rileva infatti Sartor -. Notiamo anche che la retribuzione mensile è superiore (1.674 euro al mese per i dottorati di Udine; 1.578 euro al mese per quelli di Trieste). Questi sono certamente indicatori che dimostrano l'alta qualità e l'alta spendibilità del dottorato dell'Ateneo friulano».

DONNE

Il punto dolente resta il consueto nodo del gap retributivo. Avere un dottorato ed essere donna vale un primo stipendio da 1.600 euro. Avere lo stesso titolo da uomo garantisce una media di 150 euro in più (1.751) a Udine (a Trieste la forbice è fra 1.477 euro e 1.662 euro). «In questo quadro estremamente lusinghiero, un dato che lascia perplessi sia per Udine sia per Trieste riguarda la retribuzione mensile media netta di uomini e donne. Anche per profili di eccellenza come i dottori di ricerca, esiste un importante gap legato al genere. Su questo fronte come Paese abbiamo ancora molto da fare. Credo che sia venuto il tempo di azioni semplici, ma decise come quella di pubblicare per ogni azienda-ente pubblico il compenso medio di uomini e donne».

Camilla De Mori

