L'ANALISI

TREVISO La fame di liquidità delle imprese trevigiane stenta ad essere saziata dai prestiti oggi a disposizione. La riprova arriva dalle richieste di finanziamenti garantiti dallo Stato istituiti dai decreti Cura Italia e Liquidità. Se Treviso è in linea con il resto del Veneto per numero complessivo di domande, spicca per l'entità delle stesse: quasi 72mila euro ciascuna, oltre 11mila in più della media veneta e 27mila in più del corrispettivo nazionale.

I NUMERI

Secondo l'analisi compiuta da Confartigianato, dal 17 marzo al 2 giugno dalle aziende della Marca sono pervenute al Fondo centrale di garanzia 7.393 richieste, di cui 6.106 per finanziamenti fino a 25mila euro. Treviso, però, è seconda per importi finanziati: 531 milioni e 720mila euro totali, su poco meno di 2,6 miliardi richiesti dall'intera regione. Di questa somma, 130 milioni e 360mila euro sono riferiti ai prestiti di portata minore, il cui valore medio sfiora i 21.350 euro. La deduzione, per Vendemiano Sartor, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana, è chiara: «Il taglio massimo dei 25mila euro è insufficiente per le esigenze delle nostre imprese. Ora lo Stato lo ha portato a 30mila, ma rischia di essere ancora basso». Secondo un'indagine svolta su un campione di associate, per due terzi di aziende il fabbisogno di credito va da 25mila a centomila euro. «In tema di liquidità la situazione è molto più pesante del previsto continua Sartor perché, oltre al periodo di serrata, anche dopo la riapertura non si è tornati al 100% di operatività, anzi, tranne per alcuni comparti, ci sarà bisogno di un periodo di assestamento di diversi mesi. In più la moratoria Covid sui mutui scade a fine settembre: dubito che per quella data si sia ripreso a lavorare a pieno regime. Insomma, quello della liquidità non è un problema di qualche giorno». Affinato il percorso dopo le complicazioni iniziali (anche per ragioni oggettive a causa delle limitazioni imposte dalle misure anti contagio), il leader dell'organizzazione delle imprese artigiane conta che i tempi di liquidazione da parte del sistema bancario si velocizzino. Così come punta a un più generale snellimento delle procedure.

BUROCRAZIA ED EROGAZIONE DIRETTA

Sono forse anche queste difficoltà ad aver scoraggiato più di qualche potenziale richiedente. Le pratiche per finanziamenti fino a 25mila euro arrivate al Fondo centrale da realtà trevigiane sono 69,88 ogni mille imprese. Una quota più bassa di quella del Veneto (75,71) che già è solo all'ottavo posto tra le regioni italiane. «Le risorse stanno arrivando con il contagocce nota il trevigiano Mario Citron, presidente del Consorzio Veneto Garanzie, confidi di Confartigianato regionale anche perché il pallino è in mano alle banche e la ventilata eliminazione dell'istruttoria non si è confermata tale. Siamo attorno al 10% del totale delle imprese che hanno inoltrato queste richieste, probabilmente molte sono ancora bloccate». Uno scatto in avanti potrebbe consentirlo lo stanziamento deciso dalla Regione per l'erogazione diretta di credito da parte degli stessi confidi. Entro l'11 giugno gli organismi interessati dovranno comunicare la disponibilità. Poi, considerati i tempi tecnici, l'iter di valutazione si dovrebbe completare a fine mese. «Stimiamo di iniziare a erogare nella prima settimana di luglio spiega Citron . I 30 milioni messi in campo non sono un'enormità e l'auspicio è che il plafond venga incrementato. La sensazione è che saremo travolti dalla domande». M.Z.

