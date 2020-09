L'ANALISI

TREVISO «Il sistema delle case di riposo sta andando verso il collasso». L'allarme è lanciato da Paolino Barbiero, segretario dello Spi Cgil di Treviso. L'emergenza coronavirus ha drammaticamente svuotato molti letti nei centri servizi per anziani. E oltre al dramma umano, ora rischia di crollare l'intero sistema. Alla fine dell'anno scorso la Cgil aveva già consegnato 10mila firme nella mani del governatore Luca Zaia. Adesso, dopo il picco peggiore dell'epidemia, torna a chiedere un confronto per mettere in piedi una riforma, prima che sia troppo tardi.

EFFETTO DOMINO

Senza un intervento, l'effetto Covid rischia di tradursi in una riduzione delle entrate per le strutture operanti nel trevigiano: dai finanziamenti regionali (l'anno scorso quasi 120 milioni di euro) alle rette pagate dagli utenti (che sommate, ad oggi, sfiorano i 99 milioni). Il timore è che i centri possano avvicinarsi pericolosamente al fallimento. La reazione, sottolinea il sindacato, porterebbe a un aumento delle rette, che oggi vanno in media da 55 euro al giorno con impegnativa a oltre 80 euro al giorno senza impegnativa. Così come a un taglio dei servizi. Parallelamente, le strutture aperte dalle multinazionali del settore davanti a un assottigliamento delle attività potrebbero semplicemente decidere di chiudere. Con tutto ciò che ne consegue per gli anziani e per i posti di lavoro.

GLI INFERMIERI

Durante l'emergenza Covid, poi, è già emerso un problema riguardante il personale: circa il 30% dei lavoratori nell'ambito delle case di riposo si è spostato nella sfera della sanità pubblica, che aveva bisogno di far funzionare i nuovi servizi attivati per far fronte al coronavirus. In prospettiva potrebbero iniziare a scarseggiare anche gli infermieri. Il nodo è economico. Servono risorse aggiuntive. Ma non è semplicemente una questione di conti. In ballo c'è la sostenibilità dei servizi e delle cure per gli anziani. «Stanno diminuendo le risorse per mantenere in piedi le strutture. E non c'è equità tra le impegnative erogate dalla Regione e il numero di posti letto fa il punto Barbiero l'emergenza sanitaria ha aumentato i costi per le case di riposo. Ma la Regione non ha ancora previsto alcun ristoro aggiuntivo».

I NUMERI

Nella Marca ci sono 5.061 posti letto accreditati. Con 4.159 impegnative di residenzialità. Il risultato è che 902 posti sono a retta piena. Vuol dire quasi il 18%. «Non solo. Non c'è equità nei trattamenti tra pubblico, privato e sistema delle cooperative che agisce nei centri servizi per anziani continua il segretario dello Spi Cgil questo porta a disparità nei trattamenti contrattuali e disparità a livello fiscale. Si crea una situazione di competizione al ribasso». La disparità riguarda direttamente anche gli ospiti sul fronte della detrazione della retta: si va dal 10% fino al 60%. «La Regione ha tolto 30 milioni dall'area anziani rispetto alla ripianificazione del 2019: si è passati da 119 milioni a 89 milioni rivela Barbiero cominciamo a rimettere i 30 milioni che mancano. E poi vediamo gli altri ristori per uscire dalla crisi nel corso del 2021, risolvendo i problemi e assicurando la certezza dell'assistenza e della cura degli anziani».

I TAMPONI

In tutto ciò, nelle case di riposo resta altissima l'attenzione contro il coronavirus. Anche se non manca qualche intoppo. «Ci sono lavoratori che sono arrivati ad attendere 7 giorni per avere l'esito del tampone rivela Marta Casarin, responsabile della Fp Cgil di Treviso in questo periodo hanno continuato a rimanere in servizio, perché non c'erano alternative. Ci sono turni da 12 ore per coprire tutti i buchi. Così facendo, però, si rischiano bombe epidemiologiche nei centri per anziani». La replica dell'Usl è arrivata a stretto giro di posta: «Stiamo utilizzando ormai in quasi tutte le strutture i tamponi rapidi tirano le fila dove vengono ancora effettuati i tamponi molecolari, la risposta, salvo casi isolati legati a qualche problema informatico, viene fornita entro 48 ore, o 72 in caso di festività».

