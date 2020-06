L'ANALISI

TREVISO Il sistema del credito deve diventare più snello e accessibile; le imprese in difficoltà ma sane vanno aiutate; nessuno deve essere messo nelle condizioni di dover cedere alle tentazioni di chi offre denaro facile, breccia da cui le organizzazioni mafiose si introducono nei territori e li colonizzano occupando le aziende e portandoci tutti i loro affari. E la Marca non fa eccezioni. L'arresto anche a Treviso di un affiliato all'Ndrangheta fa scattare nuovamente l'allarme infiltrazioni. E il prefetto Maria Rosaria Laganà non nasconde la sua preoccupazione.

Prefetto Laganà, l'operazione avviata dalla Direzione distrettuale Antimafia di Trento ha portato anche un arresto a Treviso.

«Non conosco i dettagli. Ma è evidente che la guardia va tenuta alta. Non esistono più praterie incontaminate, del resto queste organizzazioni sono sempre alla ricerca di nuovi territori».

A quanto pare si tratta di un pesce piccolo: è ugualmente un segnale di pericolo?

«È un segnale da non sottovalutare. Poi capiremo se si tratta di un caso isolato o l'organizzazione malavitosa si è ramificata anche qui. Ma non bisogna abbassare la guardia e dobbiamo lavorare per prevenire».

Che situazione c'è nella Marca?

«Stiamo attraversando un momento particolare, di grande difficoltà. Cittadini e imprenditori devono stare attenti, non devono cadere nelle trappole. Alcuni segnali che ci arrivano dalle associazioni di categoria sono però preoccupanti».

Tante imprese possono aver bisogno di liquidità per restare in piedi. Qualcuno potrebbe cedere alla tentazione di ottenere denaro facilmente e così finire nelle mani delle mafie.

«Il rischio c'è. E quando questo capita, il duello non è mai alla pari. Chi arriva qui ha un progetto, una strategia e sa come ottenere il proprio obiettivo. Chi cade in certi giri poi difficilmente ne esce. Da qui l'invito a stare attenti».

Lei fa spesso riferimento all'accesso al credito.

«Nei prossimi giorni faremo un incontro con Abi, banche, Camera di Commercio. Voglio capire che problemi ci sono. È giusto rispettare le regole, ma il sistema bancario deve prendersi le proprie responsabilità. Va bene non fare credito alle aziende dissestate, non in grado di restituire le somme ricevute. Però quelle sane, ma in difficoltà, vanno aiutate».

E come può intervenire la Prefettura?

«Proveremo capire dove l'iter rallenta, dove la burocrazia diventa più farraginosa. Possiamo quindi lavorare per snellire le pratiche. Le banche ci hanno già detto che hanno delle regole da seguire, ed è giusto così. Ma magari qualcosa si può comunque fare».

Intanto l'Ndranghera ha messo piede anche qui.

«Ripeto: vediamo come procedono le indagini. Capiremo se si tratta di una persona isolata, che magari alloggiava solo qui. Oppure se l'organizzazione ha preso piede. Intanto però continuiamo a mantenere la guardia alta perché non ci sono territorio immuni da questi fenomeni».

Paolo Calia

