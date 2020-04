L'ANALISI

TREVISO

I contagi stanno sì rallentando, come diminuiscono i ricoveri in ospedale e gli isolamenti domiciliari, ma non si può abbassare la guardia. Ad oggi sono 1.912 i trevigiani contagiati dal nuovo coronavirus (1.427 le infezioni attualmente in corso). Nelle ultime 24 ore sono state individuate altre 49 persone positive. Un numero ancora distante dai picchi delle settimane scorse e legato, in particolare, al programma di screening totale delle case di riposo che l'Usl della Marca punta a ultimare entro martedì. Nelle venti strutture controllate finora sono emerse 491 positività: 312 tra gli anziani (19 sono stati ricoverati) e 179 tra gli operatori.

I NUMERI

I ricoveri in ospedale stanno progressivamente diminuendo. Al momento 320 pazienti positivi sono curati nei reparti ordinari. Cioè 17 in meno rispetto a ieri. E calano anche i numeri delle terapie intensive: nelle rianimazioni degli ospedali trevigiani ci sono 42 pazienti, e nelle ultime 24 ore ne sono usciti due. Di pari passo, gli isolamenti domiciliari stanno diminuendo a vista d'occhio. Oggi sono 3.570 i trevigiani costretti alla quarantena obbligatoria a casa. In un solo giorno 172 hanno potuto uscire dall'assoluto isolamento.

LA SPERANZA

L'andamento fa ben sperare. La conferma arriva dall'aumento dei pazienti dimessi. Adesso si è a quota 372. Solamente ieri altre 15 persone hanno potuto lasciare gli ospedali. Al netto del periodo di convalescenza a casa, ad oggi ci sono 336 guariti. Nelle ultime 24 ore altri 33 trevigiani sono definitivamente usciti dal tunnel del coronavirus. Intanto ieri Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca, ha fatto gli auguri di buona Pasqua a una delegazione di operatori della sanità che si è riunita tra il tendone del posto medico avanzato e l'edificio di Malattie infettive del Ca' Foncello. Lo stesso è stato fatto dai direttori degli altri cinque ospedali trevigiani. «Mai come quest'anno abbiamo bisogno che la Pasqua sia un momento di rinascita per tutti noi ha detto Benazzi non smetteremo mai di ringraziare gli operatori per il grandissimo lavoro che stanno facendo in questo periodo difficile».

M.Fav.

