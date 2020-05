L'ANALISI

TREVISO Che l'impatto economico dell'emergenza coronavirus fosse di gravità inedita era ormai scontato. Vederlo quantificato in una cifra, però, rende ancora più evidente il crollo: un rosso da 338 milioni e mezzo di euro in tre mesi. Tale, infatti, è la perdita del Pil in provincia di Treviso nel primo trimestre. La stima è opera del centro studi di Confapi, associazione delle piccole imprese: partendo dal calo del prodotto interno lordo pari al 4,7% rilevato dall'Istat nel periodo, l'organismo ha calcolato la proiezione in termini reali per l'economia locale. Ecco allora che, su scala veneta, da gennaio a marzo sono sfumati oltre un miliardo e 904 milioni e per le singole province si va dai 376,7 milioni di Padova ai 74,6 di Rovigo. «Sapevamo che il lockdown prolungato avrebbe spinto verso questi dati sottolinea Federica Polloni, presidente di Confapi Treviso - In queste ultime settimane, nel confronto sui tavoli regionali e nazionali, è emerso come la piccola e media impresa abbia la necessità di ripartire in sicurezza. È importantissimo che venga riconosciuto il ruolo centrale dell'impresa come elemento che sostiene il nostro tessuto economico e sociale. Ovviamente dobbiamo essere aiutati in termini economici, ma soprattutto, avendo delle indicazioni chiare su come possiamo lavorare in sicurezza».

LE PREVISIONI

Gli imprenditori hanno dimostrato coesione e senso di responsabilità quando si è trattato di fermarsi, ribadisce la rappresentate dell'associazione di categoria: «Ora è altrettanto importante metterci in condizione di ripartire, per noi e per la collettività». Nel leggere il dato trimestrale sulla flessione del Pil peraltro, non va dimenticato come le misure di contenimento siano diventate operative solo da marzo, dunque nell'ultima parte del periodo considerato. Il calo rischia di prolungarsi e ampliarsi ancora? Polloni sceglie la via della prudenza: «Impossibile fare previsioni a medio e lungo termine. Nell'immediato sicuramente non avremo segnali positivi, anche perché ci sarà cautela anche nei consumi: solo in questi giorni le persone stanno riassaporando una prima normalità. Per questo diventa essenziale poter tornare all'operatività: con tutte le misure di sicurezza, ma che ci permetta di capire, lavorando, quali saranno gli effetti di quello che abbiamo vissuto e come gestirlo in un corretto equilibrio».

I VALORI

I valori di Confapi si mostrano coerenti con la previsione, effettuata nei primi giorni dell'emergenza, dalle Camere di commercio, sull'incidenza per l'economia del triangolo Padova, Treviso, Venezia: circa un miliardo e mezzo di euro complessivi, 400 milioni per la sola Marca. Non può, dunque, essere stupito più di tanto dai nuovi numeri Mario Pozza, presidente dell'ente camerale di Belluno e Treviso e di Unioncamere regionale. «Il problema è il solito- attacca Pozza - troppe parole, e poca concretezza. Alle imprese finora è arrivato poco più di zero e la burocrazia rischia di rendere delle beffe gli annunci del governo. Ci vorrebbe una commissione per sburocratizzare tutte queste task force. Mi auguro davvero di essere smentito, ma oggi le aziende rischiano di morire proprio per i tempi biblici per accedere a strumenti di sostegno e altre misure. Poi non si può lamentarsi se gli imprenditori scendono in piazza».

LE PROCEDURE

Un ulteriore elemento lo aggiunge Claudio De Nadai, rappresentante della Piccola impresa di Assindustria Venetocentro: «Nel trevigiano finora abbiamo gestito 780 procedure di cassa integrazione, per circa 52mila addetti. Questo significa che tra un terzo e un quarto dell'economia della provincia è stato fortemente intaccato tra marzo e aprile. Quello che più conta è capire, nel coacervo delle misure che la pubblica amministrazione sarà in grado di mettere in campo e anche nella reazione delle persone, quali saranno gli impatti nei trimestri seguenti». L'auspicio, naturalmente, è che i numeri rientrino progressivamente: «Di certo, però nota De Nadai -, un qualche danno permanente in autunno è inevitabile aspettarselo. Non possiamo pensare che le aziende siano in grado di sopportare un incidente di percorso così rilevante, né, d'altra parte, i consumatori si adattino così istantaneamente a nuovi stili di vita. Ad oggi possiamo, purtroppo, contare morti e feriti, auspicare che esistano vere misure non solo di supporto al superamento di un momento di difficoltà di cassa, ma tengano conto di un paese che ha subito un danno notevole e confidare che vi sia un ritorno alla propensione al consumo in tempi abbastanza rapidi».

Mattia Zanardo

