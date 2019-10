CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISI SUI COSTIVENEZIA Se quello del primo dicembre prossimo costerebbe da solo 700 mila euro (questi almeno sono i soldi stanziati), la somma di tutti e cinque che si sono succeduti dalla prima volta di 40 anni fa ad oggi, vale invece cinque milioni di euro. Ecco quanto è costato e quanto ancora costa alla Regione, e dunque a tutti i contribuenti, far votare al referendum consultivo per la separazione di Mestre da Venezia, che tra un mese e mezzo torna per la quinta volta. Soldi sprecati, l'accusa degli unionisti. La democrazia non ha...