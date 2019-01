CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANALISIROMA Fare oggi marcia indietro sulla Tav costerebbe all'Italia tra i 2,4 e i 3,4 miliardi. Ma di questo la commissione tecnica guidata dal prof Marco Ponti, che l'altro ieri ha inviato la relazione tecnica sui costi benefici al Mit, non parla proprio. Eppure la cifra è contenuta in un documento riservato che il Messaggero ha potuto visionare. Un documento redatto da Telt, la società di proprietà per il 50% del governo francese e al 50% da quello italiano attraverso Fs, che, come noto, ha in carico l'opera e che è in possesso anche...